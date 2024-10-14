"Не идеальная семья": Юла откровенно рассказала о браке с телеведущим Анатолием Анатоличем

Анатолий Анатолич и Юла Яцечко в браке уже более 15 год, совместно пара имеет троих детей.

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Жена известного телеведущего Анатолия Анатолича, топпиарщица Юла Яцечко рассказала, как ей с мужем удается сохранять отношения после 16 лет брака. Подробностями семейной жизни Юла поделилась в интервью на канале OBOZ.LIFE.

Так, пиарщица призналась, что на самом деле у них не идеальная семья и они часто ссорятся. Юла не скрывает, что свидетелями их ссор часто становятся ее работники, ведь она довольно импульсивна.

"У нас нет секретов, потому что их не существует, потому что мы меняемся оба, в разные стороны. И мы работаем в шоубизнесе и творчестве. У нас и взлеты, и падения. Очень влияет такое саморазвитие и самооценка себя, когда и я где-то не достигаю того, чего бы хотела я. И муж тоже есть разные амбиции. И мы ссоримся. И первые люди, которые слышат наши ссоры, это мои коллеги. Потому что я постоянно что-то... Но держит нас вместе, пожалуй, все-таки любовь. Смотри, это уже не любовь спонтанная. Скажем так, любовь у нас просыпается там раз в год, такая влюбленность. А любовь — это любовь к человеку без которого ты просто... Ты ссоришься, кричишь сам себе, что все, но не все....", — рассказала Юла.

По ее словам, несмотря на ссоры она понимает, что все же у нее до сих пор есть чувства к мужу, а у него — к ней. Кроме этого, она призналась, что не думала, что будет замужем за мужчиной в течение 16 лет и родит от него аж троих детей.

"Я понимаю, что я люблю Анатолича, я люблю его за действия, за его разные качества, за то, что он растет, я расту. И видимо, у него такое же отношение ко мне, что мы постоянно что-то вместе. У нас постоянно много планов. И если мы расстанемся, и как же мы потом поедем вместе куда-то, когда можно будет ездить? Хотя иногда говорят пары, что дети не держат, нас держат. Мы иногда ссоримся, потом — ой, Боже, мы же обещали детям поехать на завтрак, мы едем на завтрак, там фр-фр, а потом в конце завтрака уже все хорошо. Много факторов жизненных, будничных, они нас и ссорят, но они нас и держат вместе. Анатолич очень ценит семью, потому что я очень резкая и в работе, и в семье. Толя он более мягкий. И это поэтому нас, видимо, делает такой сильной парой", — рассказала Юла.

Напомним, ранее мы писали, что Анатолий Анатолич встал на защиту кума, которого обвиняют в спонсировании российской армии.

Кроме этого, Фокус писал, что Анатолий Анатолич показал отель, где последнюю ночь провел Кузьма Скрябин.