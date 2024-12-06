Анатолий Анатолич прокомментировал задержку речи у своего 3-летнего сына Нила: "Не вижу никаких проблем"

Анатолий Анатолич поделился своими размышлениями относительно задержки речи у своего 3-летнего сына Нила. Ведущий отметил, что не видит никаких проблем в развитии ребенка и рассказал, какие тесты и занятия со специалистами они прошли.

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал о задержке речи у своего младшего сына Нила. Подробности шоумен рассказал в интервью Слава+.

Напомним, что осенью этого года его жена, пиарщица Юла, поделилась информацией, что 3-летний мальчик еще не начал говорить. Она также вспомнила, что Нил посещает различные кружки и занимается со специалистами, и что ей посоветовали быть терпеливой и дать ребенку время.

Сам Анатолий прокомментировал ситуацию, отметив, что Нил уже прошел ряд тестов и анализов. По словам ведущего, он не переживает из-за задержки речи, ведь сам начал говорить поздно, но после этого не мог остановиться.

"Он очень умный, прикольный. Я тоже поздно начал разговаривать, но потом — не остановить меня. Поэтому я не переживаю. Мы прошли все тесты, там все нормально. Логопед профессионально работал с ним, нутрициолог также прописал специальную диету. Лактозу мы убрали, сладкое уменьшили", — поделился ведущий в интервью Славе Демину.

Анатолич также добавил, что больше волнуется по этому поводу его жена. Он же не видит в этом большой проблемы и подытожил: "Я в этом плане не вижу никаких проблем, все у нас прекрасно".

К слову, Анатолий Анатолич и Юла в браке уже более 13 лет. Супруги воспитывают троих детей: 13-летнюю Алису, 11-летнюю Лолиту и 3-летнего Нила.

Напомним, ранее мы писали, что жена Анатолича высказалась о политических амбициях Тараса Тополи.

Кроме этого, Фокус писал, что Юла откровенно рассказала о браке с телеведущим Анатолием Анатоличем.