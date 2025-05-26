Дурнев высмеял похудение Анатолича: говорит, что это из-за "Оземпика" (фото)

Накануне между телеведущим Анатолием Анатоличем и блогером Алексеем Дурневым возник публичный конфликт, вызванный шутками о похудении первого якобы на "Оземпике".

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Перепалка разгорелась в Instagram.

Как начался спор Анатолича и Дурнева

Сначала Анатолий Анатолич поделился в соцсетях результатами своего похудения — минус 10 кг, отметив, что достиг этого благодаря спорту, дисциплине и режиму. Впрочем, Алексей Дурнев "пришел" в комментарии и предположил, что ведущий мог воспользоваться препаратом "Оземпик", который предназначен для лечения диабета, но часто используется для снижения веса.

В частности, блогер написал: "Анатолич как иллюстрация оземпикового лица".

Дурнев обвинил Анатолича, что тот подсел на "Оземпик" Фото: скриншот

Реакция Анатолича

В ответ Анатолич пригласил Дурнева на утреннюю пробежку и игру в футбол. Позже ведущий опубликовал видео с пробежки, показав средний палец, который назвал "оземпиковым", что стало ироничным ответом на упреки блогера.

"Пригласил вчера Лешу на утреннюю пробежку по Киеву. Потом на футбол. Пообещал, что помогу ему сделать все, чтобы его лицо было красивым. Но, ожидаемо, эксперт Леша не пришел. Как думаете почему?" — написал Анатолич.

Анатолий Анатолич

Подписчики поддержали шоумена в комментариях.

"Почему людям проще верить в оземпик чем в то что человек просто взялся за себя", "Вообще не понимаю, что несется) Человек изменил баланс в питании, сделал тренировки регулярными и....все.Просто надо хотеть и уметь в дисциплину..." — пишут пользователи сети.

Более того, Анатолия Анатолича публично поддержала его жена Юла.

"Это лицо многодетного отца, который в войну делает ремонт дома, когда все материалы умножаются на два. А еще лицо человека, который занимается спортом 24/7. Напомни, сколько у тебя марафонов и детей? А еще человека, который каждое утро ведет утреннее шоу на радио и просыпается в 5:00. И ложится после 23:00, потому что дома не спят дети. А главное — человека, который имеет силу воли наконец за 10 лет похудеть до конца. А не просто плюс-минус 10 кг", — написала пиарщица.

Жена Анатолия Анатолича поддержала супруга Анатолия Анатолича поддержала мужа Фото: скриншот

Поддержка со стороны alyona alyona

К спору также присоединилась рэперша и участница Евровидения alyona alyona alyona, которая с юмором обратилась к Дурневу: "Что тебя побуждает публично осуждать выбор другого человека? Боишься быть как я или как он?"

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