"Це полтавський суржик": у Вєрки Сердючки відхрестилися від співу російською мовою

У команді Андрія Данилка заперечили, що той виступав російською мовою в Києві, після чого в мережі розгорівся гучний скандал. Там нагадали, що музиканту заборонили вʼїзд до РФ на 50 років.

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Команда артиста прокоментувала виданню "УП" ситуацію після концерту Вєрки Сердючки в столиці.

Там запевнили, що Данилко насправді не використовував російську. Шоумен начебто говорить на своєму локальному діалекті. А це є невід’ємною частиною образу Вєрки Сердючки. Щодо старих хітів, то Андрій згідно з мовним законодавством нічого не порушив, адже може виконувати авторські пісні, зокрема й російською мовою.

"Андрій Данилко не використовував російської мови під час концерту. Вєрка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті – полтавському суржику, що з першого дня було невід’ємною частиною цього образу", — каже PR-директор артиста, який родом з Полтави.

Він додав, що під час концерту в Києві звучали хіти українською та англійською мовами, а також "декілька старих пісень в оригіналі".

Представники шоумена також заперечили порушення мовного законодавства, пославшись на Закон №2310-IX від 19.06.2023 року, який "не забороняє виконання авторських пісень російською мовою громадянами України, які не мають громадянства держави-агресора і не підпадають під інші обмеження".

"Позиція Андрія Данилка, який живе і працює в Україні, зрозуміла з перших днів війни, і не може викликати сумнівів. Йому на 50 років заборонено в’їзд до Росії, він активно підтримує ЗСУ, а також наших хлопців, які отримали поранення на фронті", — додали в артиста.

Вєрка Сердючка виступила російською

Напередодні в соцмережах виклали відео з концерту Вєрки Сердючки (Андрія Данилка), який відбувався 13 червня в Києві і під час якого лунали російськомовні пісні, зокрема "Ха-ра-шо" та "Дольче габана". Блогер Богдан Беспалов поширив інформацію, що квитки на захід коштували близько пʼяти тисяч гривень.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський прокоментував скандал з виступом Вєрки Сердючки російською в Києві.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції через концерт Вєрки Сердючки з російськомовними хітами.

Крім того, низка українських медійних діячів продовжує розмовляти та створювати контент російською мовою. Ведучий Анатолій Анатоліч відреагував на вчинки деяких знаменитостей.