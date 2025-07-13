"Лазить по деревах": Ірина Білик показала 10-річного сина Табріза (фото)

55-річна українська співачка Ірина Білик уперше за тривалий час показала свого 10-річного сина. Табріз активно проводить літо.

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Артистка напередодні спілкувалася зі своїми підписниками в Instagram.

У Білик запитали, як у її меншого сина минають літні канікули та чим Табріз займається. На свіжому кадрі помітно, як хлопчик підріс. Як зазначила його мама, Табріз активно займається спортом. Ба більше, на фото менший син Ірини Білик позував на дереві.

Менший син Ірини Білик Табріз Фото: instagram/bilyk_iryna

"Активно займається спортом і лазить по деревах", — підписала кадр із сином артистка.

Зокрема, Ірина Білик зізналася, що в меншого сина алергія, тому в них вдома немає домашніх улюбленців.

Ірина Білик розповіла про сина Фото: instagram/bilyk_iryna

Сини Ірини Білик

Обидва спадкоємці знаменитості, за інформацією в мережі, наразі проживають в Іспанії. Старший Гліб, якому 25 років, активно займається музикою у стилі рок, грає на барабанах та гітарі, тоді як менший Табріз ще навчається в школі.

Батько первістка Білик — манекенник Андрій Оверчук, з яким зірка перебувала у стосунках з 1998 по 2002 рік.

Батько Табріза — фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Хлопчик народився у 2015 році за допомогою сурагатного материнства.

Сини Ірини Білик Фото: скріншот

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Білик публічно висловилася щодо скандалу довкола концерту Вєрки Сердючки в Києві, під час якого звучали пісні російською мовою.