55-річна Ірина Білик "підколола" хейтерів через критику її обличчя (фото)
Українська співачка Ірина Білик потролила критиків, які звинувачують її в пластиці обличчя.
Свіжим селфі артистка поділилася в Instagram.
Виконавиця вирішила відповісти на зауваження деяких хейтерів щодо її зовнішності.
"Роблю обличчя — "перероблена". Не роблю — "втомлена та не гарна". Ви вже там визначились, ау?" — написала Білик.
Локацією фото зірка сцени позначила Палац Україна в Києві. На селфі Ірина позувала в яскравій рожевій повʼязці та відповідному вбранні. Зокрема, співачка зробила яскравий макіяж та розпустила своє світле волосся.
На свіже селфі Ірини Білик відреагували її підписники.
"Найкраща!!! Наша!!!", "Ви прекрасні, мрію подарувати вам квіти в Лондоні", "Робити обличчя то велику потрібно мати силу волі, витримку, розум і почуття смаку. Всі хто пише робить — то ідіть і Ви зробіть, то тяжка праця все витримати, все пройти. Тільки сильні йдуть на такі операції, а язикаті пишуть робить. Як кажуть краса то тяжка праця, а тримати красу обличчя та тіла то найтяжчий іспит життя", — пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:
- Український ведучий Костянтин Грубич привітав Ірину Білик з 55-м днем народження, проте трохи поспішив.
- Ірина Білик відреагувала на чутки про роман з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу, колишнім чоловіком Ані Лорак.
Крім того, Ірина Білик спрогнозувала закінчення війни в Україні навесні цього ж року, до її дня народження у квітні.