55-річна Ірина Білик "підколола" хейтерів через критику її обличчя (фото)

Українська співачка Ірина Білик потролила критиків, які звинувачують її в пластиці обличчя.

Related video

Свіжим селфі артистка поділилася в Instagram.

Виконавиця вирішила відповісти на зауваження деяких хейтерів щодо її зовнішності.

"Роблю обличчя — "перероблена". Не роблю — "втомлена та не гарна". Ви вже там визначились, ау?" — написала Білик.

Локацією фото зірка сцени позначила Палац Україна в Києві. На селфі Ірина позувала в яскравій рожевій повʼязці та відповідному вбранні. Зокрема, співачка зробила яскравий макіяж та розпустила своє світле волосся.

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

На свіже селфі Ірини Білик відреагували її підписники.

"Найкраща!!! Наша!!!", "Ви прекрасні, мрію подарувати вам квіти в Лондоні", "Робити обличчя то велику потрібно мати силу волі, витримку, розум і почуття смаку. Всі хто пише робить — то ідіть і Ви зробіть, то тяжка праця все витримати, все пройти. Тільки сильні йдуть на такі операції, а язикаті пишуть робить. Як кажуть краса то тяжка праця, а тримати красу обличчя та тіла то найтяжчий іспит життя", — пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Крім того, Ірина Білик спрогнозувала закінчення війни в Україні навесні цього ж року, до її дня народження у квітні.