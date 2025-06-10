55-летняя Ирина Билык "подколола" хейтеров из-за критики ее лица (фото)

Украинская певица Ирина Билык потроллила критиков, которые обвиняют ее в пластике лица.

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Свежим селфи артистка поделилась в Instagram.

Исполнительница решила ответить на замечания некоторых хейтеров относительно ее внешности.

"Делаю лицо — "переделанная". Не делаю — "уставшая и не красивая". Вы уже там определились, ау?" — написала Билык.

Локацией фото звезда сцены обозначила Дворец Украина в Киеве. На селфи Ирина позировала в яркой розовой повязке и соответствующем наряде. В частности, певица сделала яркий макияж и распустила свои светлые волосы.

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

На свежее селфи Ирины Билык отреагировали ее подписчики.

"Самая лучшая!!! Наша!!!", "Вы прекрасны, мечтаю подарить вам цветы в Лондоне", "Делать лицо то большое нужно иметь силу воли, выдержку, ум и чувство вкуса. Все кто пишет делает — то идите и Вы сделайте, то тяжкий труд все выдержать, все пройти. Только сильные идут на такие операции, а языкатые пишут делает. Как говорят красота то тяжкий труд, а держать красоту лица и тела то самый тяжелый экзамен жизни", — пишут пользователи сети.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Кроме того, Ирина Билык спрогнозировала окончание войны в Украине весной этого же года, к ее дню рождения в апреле.