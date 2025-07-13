"Лазит по деревьям": Ирина Билык показала 10-летнего сына Табриза (фото)

55-летняя украинская певица Ирина Билык впервые за долгое время показала своего 10-летнего сына. Табриз активно проводит лето.

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У Билык спросили, как у ее младшего сына проходят летние каникулы и чем Табриз занимается. На свежем кадре заметно, как мальчик подрос. Как отметила его мама, Табриз активно занимается спортом. Более того, на фото младший сын Ирины Билык позировал на дереве.

Младший сын Ирины Билык Табриз Фото: instagram/bilyk_iryna

"Активно занимается спортом и лазит по деревьям", — подписала кадр с сыном артистка.

В частности, Ирина Билык призналась, что у младшего сына аллергия, поэтому у них дома нет домашних любимцев.

Ирина Билык рассказала о сыне Фото: instagram/bilyk_iryna

Сыновья Ирины Билык

Оба наследника знаменитости, по информации в сети, сейчас проживают в Испании. Старший Глеб, которому 25 лет, активно занимается музыкой в стиле рок, играет на барабанах и гитаре, тогда как меньший Табриз еще учится в школе.

Отец первенца Билык — манекенщик Андрей Оверчук, с которым звезда состояла в отношениях с 1998 по 2002 год.

Отец Табриза — фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. Мальчик родился в 2015 году с помощью суррогатного материнства.

Сыновья Ирины Билык Фото: скриншот

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Билык публично высказалась относительно скандала вокруг концерта Верки Сердючки в Киеве, во время которого звучали песни на русском языке.