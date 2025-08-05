Умер родной брат Ирины Билык: что известно (фото)

У украинской певицы Ирины Билык умер родной брат Сергей. Мужчина, которому было 46 лет, долгое время страдал от психического расстройства и вообще не выходил на улицу.

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Об этом сообщили несколько источников Oboz.ua. Брат артистки ушел из жизни в понедельник, 4 августа.

Тело Сергея Билыка нашли в его квартире. Сама Ирина Билык пока не делала публичных заявлений относительно потери близкого человека.

После смерти матери Ирины Билык в 2020 году о Сергее заботились певица и их брат Юрий. Семья умершего не рассказывала о болезни, поскольку мама не хотела делать эту историю публичной.

Умер родной брат Ирины Билык: что известно

Впервые о Сергее, который страдал от психического расстройства, артистка рассказала на проекте "Мой секрет" в 2021 году. На то время ему было чуть больше 40 лет. Покойный долгое время из-за болезни не мог сам о себе заботиться, поэтому его содержала звездная сестра. Семья надеялась, что тот выздоровеет.

Ирина Билык с братом Фото: Соцсети

После смерти мамы Сергей остался один в квартире, а в течение нескольких лет даже не выходил на улицу и не работал.

"Я хотела как-то улучшить его жизнь, но пока я не могу этого сделать", — говорила Билык в 2021 году.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина Билык впервые за долгое время показала своего 10-летнего сына.

Певица публично высказалась относительно скандала вокруг концерта Верки Сердючки в Киеве.

Кроме того, в июле скоропостижно скончалась 42-летняя украинская актриса Анастасия Добрынина.