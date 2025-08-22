Умер исполнитель хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов: что он говорил о войне

Ушел из жизни советский, белорусский и российский эстрадный певец Ярослав Евдокимов, который родился в Украине и был известен своей позицией против путинского режима. Его песню "Фантазер" слышали миллионы людей.

Related video

Последние годы Евдокимов жил в Италии, где боролся с тяжелой болезнью. Ему диагностировали рак легких. О смерти музыканта на 79-м году жизни на странице в Facebook сообщила его жена Ирина Кропивницкая.

"Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много хороших песен и жизнь прожита не зря!" — написала женщина.

Ярослав Евдокимов Фото: Facebook

Как известно, болезнь певца дала метастазы, которые усилили течение заболевания. Полтора года назад Евдокимова прооперировали. СМИ пишут, что, скорее всего, похороны и прощание состоятся в Минске, где он якобы и умер. Там у исполнителя хита "Фантазер" живет дочь.

Ярослав Евдокимов: позиция относительно войны

Известно, что музыкант открыто осудил войну РФ против Украины.

Еще в 2017 году артист публично обвинил российские власти в развязывании войны: "Я считаю, что это трагедия страшная. Я обвиняю во всем Кремль, Путина, гоп-компанию кремлевскую. Украинцы им никогда этого не простят. Они погубили молодые жизни.... За что?.... Что, им Донбасс нужен? Крым нужен?".

Исполнитель родился в Ровно. Его карьера началась в 1970-х годах. А большая популярность к Евдокимову пришла после исполнения лирической баллады "Фантазер". Эта песня стала визитной карточкой певца и одним из символов советской эстрады.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

У украинской певицы Ирины Билык умер родной брат Сергей, который долго болел.

В июле внезапно умерла 42-летняя украинская актриса Анастасия Добрынина.

Кроме того, Слава Демин рассказал детали рокового ДТП с Кузьмой Скрябиным.