Зірка серіалу "Клан Сопрано" Дреа де Маттео розповіла, скільки заробила на OnlyFans

Акторка зізналася, що заробила на популярному ресурсі достатньо грошей, щоб погасити свої борги з іпотеки. Вона втратила багато контрактів, після того, як відмовилася робити щеплення від коронавірусу.

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Актриса серіалу "Клан Сопрано" Дреа де Маттео похвалила OnlyFans за те, що ресурс "врятував їй життя" після того, як її відмова від вакцини від COVID коштувала їй акторських виступів і залишив на її банківському рахунку всього 10 доларів. Про це пише Daily Mail.

52-річна Дреа спочатку не хотіла приєднуватися до підписки для дорослих торік, тепер вона розповіла, що її пікантні завантаження виявилися настільки прибутковими, що вона погасила свої борги по іпотеці протягом п'яти хвилин — і навіть відкрила власний бізнес.

Актриса розповіла, що крім того, що вона майже втратила свій будинок, у неї закінчилися гроші, щоб підтримати батька, який страждає на деменцію.

"Це нас врятувало. OnlyFans врятували мені життя на 100 відсотків. Не можу повірити, що кажу це, але це дійсно нас врятувало", — сказала зірка.

Актриса Дреа де Маттео

Зі сльозами на очах вона продовжила: "Той, хто хоче засудити і принизити мене, зробіть це. Я просто сподіваюся, що ти ніколи не опинишся в тому становищі, в якому опинився я, піклуючись про двох маленьких дітей. Це врятувало мій дім. І крім усього цього, це дало мені достатньо грошей, щоб почати і фінансувати свій бізнес".

Коли Дреа відкрила обліковий запис OnlyFans, на її банківському рахунку було всього 10 доларів.

Вона опинилася в небезпечній фінансовій ситуації після того, як взяла на себе зобов'язання допомогти з погашенням іпотечного кредиту, але в кінцевому підсумку не змогла дозволити собі астрономічну суму, яку вона була винна колекторам.

Актриса Дреа де Маттео

"Вони позбавили мене права викупу, і мій будинок був затоплений, тому я намагалася продати його якомога швидше. Я хотіла спробувати продати його, перш ніж вони його заберуть. Водночас я втратила маму, а в іншої мами, яка страждає на деменцію, закінчилися гроші на опікуна. Я не знала за що мені братися", — зізналася актриса.

Вона розповіла, що змогла за п'ять хвилин заробити достатньо грошей, щоб погасити свої борги.

Актриса Дреа де Маттео Фото: Getty Images

І хоча Дреа приєдналася до OnlyFans через чисту необхідність, вона полюбила це співтовариство і знайшла нове відчуття сили — і не планує відмовлятися від цього найближчим часом.

"Приємно бачити ці фотографії", — з ентузіазмом сказала вона. Дреа де Маттео також знімалася в серіалах "Блудлива Каліфорнія" і "Відчайдушні домогосподарки".

Нагадаємо, раніше помер зірка серіалу "Клан Сопрано" Річард Романус.