Актор із "Клану Сопрано" та "Славних хлопців" Тоні Сіріко помер у США

За свою кар'єру Тоні Сіріко встиг знятися у понад 40 картинах. До того, як почати зніматися, він провів 4 роки у в'язниці.

Знаменитий американський актор Тоні Сіріко помер у США у віці 79 років. Про це повідомило видання The Hollywood Reporter.

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Як повідомив менеджер Боб МакГоуен, який співпрацював із Тоні протягом 25 років, смерть спіткала літню зірку в будинку для людей похилого віку в штаті Флорида. Офіційну причину смерті поки не розголошують, проте відомо, що Тоні Сіріко страждав на деменцію.

"Він був не лише вірним клієнтів, а й добрим другом", розповів Боб Макгоуен журналістам.

Колега покійного по серіалу "Клан Сопрано" Майкл Імперіолі підтвердив смерть Тоні Сіріко на своїй сторінці в Instagram. За його словами, актори дуже потоваришували під час зйомок проєкту.

Він був не схожий ні на кого: він був таким же крутим, вірним і великодушним, як усі, кого я коли-небудь знав. Я пройшов разом із ним через багато: і в добрі часи, і в погані. Але переважно були хороші", — написав Майкл Імперіолі. — "Я завжди за ним сумуватиму, він був незамінним. Посилаю любов його сім'ї, друзям і численним шанувальникам. Він був коханий і ніколи не буде забутий".

У серіалі "Клан Сопрано" Тоні Сіріко виконав роль Полі Галтієрі, крім того знявся більш ніж у сорока картинах. Він народився у 1942 році в Нью-Йорку, у молоді роки 28 разів опинявся під арештом і відсидів 4 роки. Перебуваючи у в'язниці, Тоні Сіріко познайомився з акторською трупою, яка складається з колишніх в'язнів, котра спонукала його грати.

Першим фільмом актора став "Божевільний Джо" 1974 року. Потім він знявся в "Славних хлопцях", "Блакитноокому Міккі", "Поліцейських", "Кулі над Бродвеєм", "Великій Афродіті", "Всі кажуть, що я люблю тебе", "Колесо чудес" та інших. Тоні Сіріко також озвучував собаку на прізвисько Вінні у мультсеріалі "Гріфіни".

Раніше стало відомо про смерть зірки фільму "Хрещений батько" Джеймса Каана, якому було 82 роки. Сім'я розповіла про трагедію на його сторінці у Twitter, дотримуючись фірмового стилю актора.

Минулої весни пішов із життя актор Рей Ліотта, відомий за серіалом "Серцеїдки". Він також озвучив головного героя Томмі Версетті в грі GTA: Vice City.

13 березня помер оскароносний актор Вільям Герт, не доживши тиждень до 72 дня народження. Останнім часом він виконував роль генерала Росса у кіноселені Marvel, а чотири роки тому в нього діагностували рак.