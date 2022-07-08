Зірка фільму "Хрещений батько" Джеймс Каан помер на 83-му році життя

Про смерть актора повідомила його родина, не вказавши, що спричинило її.

82-річний американський актор Джеймс Каан помер на 83-му році життя. Про його смерть повідомила сім'я, опублікувавши повідомлення у Twitter.

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"З великим сумом повідомляємо вам про смерть Джиммі ввечері, 6 липня. Сім'я цінує вилив любові та щирі співчуття і просить вас продовжувати поважати їхнє приватне життя в цей скрутний час", — йдеться в публікації. Причини смерті родичі не вказали.

Сім'я закінчила своє оголошення словами "кінець твіту", дотримуючись фірмового стилю Каана.

Каан, син німецько-єврейського м'ясника, виріс у Нью-Йорку, куди його сім'я емігрувала після Другої світової війни. Він грав у футбол в Університеті штату Мічиган, перш ніж виявив у собі пристрасть до акторської майстерності. Йому вдалося зробити довгу кар'єру, попри проблеми з наркотиками, запальність та незначні порушення закону. Він був відомий своєю гарною зовнішністю, чудовим почуттям гумору і багато жартував на зйомках.

Джеймс зіграв у понад сотні фільмів, але світову славу йому принесла роль Сонні Корлеоне у легендарному "Хрещеному батькові". За цю роботу у 1972 його номінували на "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану. Хоча його персонаж помер у першому фільмі, він з'явився в епізодичній ролі в сиквелі "Хрещений батько 2".

[ + – ] Джеймс Кааон у ролі Сонні Корлеоне Фото: Соцсети

Одним із перших великих проривних фільмів Каана став вестерн "Ельдорадо", в якому також знявся Джон Вейн. У 1990 році він зіграв разом з Кеті Бейтс у фільмі жахів Стівена Кінга "Мізері". Серед хітів Каана також фільми як "Пісня Браяна", "Міккі Блакитні очі" та "Міст надто далеко".

У 2003 році Каан познайомився з новим поколінням у фільмі "Ельф", зігравши Волтера, який жорстко говорить і є "неслухняним" книжковим керівником, який возз'єднується зі своїм сином Віллом Ферреллом. Фільм став сучасною різдвяною класикою. Востаннє Каан з'являвся у 2020 році у телефільмі "Сімейне ранчо Джей Ел: Весільний подарунок".

[ + – ] Джеймс Каан у фільмі "Ельф"

Востаннє актора бачили на публіці минулого року. Він проводив час із друзями в одному з ресторанів Каліфорнії та користувався ходунками, оскільки 2020-го переніс операцію на спині.

[ + – ] Остання поява Каана на публіці

Свого часу Каан серйозно страждав на клінічну депресію, спровоковану смертю сестри, і навіть вживав кокаїн, щоб забутися.

[ + – ] Сцена вбивства Санні Корлеоне вважається однією з найкривавіших у ганстерському кіно

Після себе актор залишив статки у 20 мільйонів доларів та чотирьох колишніх дружин, зокрема Шейлу Раян, яка зустрічалася з Елвісом Преслі, а також п'ятьох дітей: Тару (57 років), Скотта (45 років), Александра Джеймса (31 рік), Джеймса Артура (26 років) і Джейкоба Ніколаса Каана (23 роки). Скотт пішов стопами батька, знявшись у фільмах "Одинадцять друзів Оушена", "Викрасти за 60 секунд" і в перезавантаженні "Гаваї 5-0".

Друзі та колеги вже висловили свої співчуття сім'ї та опублікували пости на згадку про померлого актора. Одним із перших це зробив Аль Пачино, який зіграв разом з Кааном у "Хрещеному батькові":

"Джиммі був моїм вигаданим братом і другом на все життя. Важко повірити, що його більше не буде на світі, адже він був таким живим і сміливим".

"Великий актор, блискучий режисер і мій дорогий друг. Я сумуватиму за ним. Мені дуже сумно чути про смерть Джиммі", — написав Роберт де Ніро.

Френсіс Форд Коппола, який зняв фільми "Люди дощу" та "Хрещений батько", сказав, що Каана "ніколи не забудуть" як на екрані, так і за його межами.

"Джиммі був тим, хто пройшов через моє життя довше і ближче, ніж будь-який персонаж із кіно, якого я коли-небудь знав. Відтоді, як я працював над "Людьми дощу", протягом усіх віх мого життя".

[ + – ] Френсіс Форд Коппола та Джеймс Каан

Додамо, що смерть Каана настала трохи більше ніж через місяць після того, як його колега з гангстерського кіно Рей Ліотта помер уві сні у віці 67 років під час зйомок нового телесеріалу в Домініканській Республіці.