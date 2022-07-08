Звезда фильма "Крестный отец" Джеймс Каан умер на 83-м году жизни

О смерти актера сообщила его семья, не указав, что стало ее причиной.

82-летний американский актер Джеймс Каан скончался на 83-м году жизни. О его смерти сообщила семья, опубликовав сообщение в Twitter.

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"С большой грустью сообщаем вам о кончине Джимми вечером 6 июля. Семья ценит излияние любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать их частную жизнь в это трудное время", – говорится в публикации. Причину смерти родственники не указали.

Семья закончила свое объявление словами "конец твита", соблюдая фирменный стиль Каана.

Каан, сын немецко-еврейского мясника, вырос в Нью-Йорке, куде аго сембя эмигрировала после Второй мировой войны. Он играл в футбол в Университете штата Мичиган, прежде чем обнаружил в себе страсть к актерскому мастерству. Ему удалось сделать долгую карьеру, несмотря на проблемы с наркотиками, вспыльчивость и незначительные нарушения закона. Он был известен своей красивой внешностью, отличным чувством юмора и много шутил на съемках.

Джеймс сыграл более чем в сотне фильмов, но мировую славу ему принесла роль Сонни Корлеоне в легендарном "Кресном отце". За эту работу в 1972 году он был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Хотя его персонаж умер в первом фильме, он появился в эпизодической роли в сиквеле "Крестный отец 2".

[ + – ] Джеймс Кааон в роли Сонни Корлеоне Фото: Соцсети

Одним из первых крупных прорывных фильмов Каана стал вестерн "Эльдорадо", в котором также снялся Джон Уэйн. В 1990 году он сыграл вместе с Кэти Бейтс в фильме ужасов Стивена Кинга "Мизери". Среди хитов Каана также фильмы как "Песня Брайана", "Микки Голубые глаза" и "Мост слишком далеко".

В 2003 году Каан познакомился с новым поколением в фильме "Эльф", сыграв Уолтера, жестко говорящего "непослушного" книжного руководителя, который воссоединяется со своим сыном Уиллом Ферреллом. Фильм стал современной рождественской классикой. Последний раз Каан появлялся в 2020 году в телефильме "Семейное ранчо Джей Эл: Свадебный подарок".

[ + – ] Джеймс Каан в фильме "Эльф"

Последний раз актера видели на публике в пршлом году. Он проводил время с друзьями в одном из ресторанов Калифорнии и пользовался ходунками, поскольку в 2020-м перенес операцию на спине.

[ + – ] Последнее появление Каана на публике

В свое время Каан серьезно страдал клинической депрессией, спровоцированной смертью сестры, и даже употреблял кокаин, чтобы забыться.

[ + – ] Сцена убийства Санни Корлеоне считается одной из самых кровавых в ганстерском кино

После себя актер оставил состояние в 20 миллионов долларов и четырех бывших жен, в том числе Шейлу Райан, которая встречалась с Элвисом Пресли, а также пятерых детей: Тару (57 лет, Скотта (45 лет) Александра Джеймса (31 год), Джеймса Артура (26 лет) и Джейкоба Николаса Каана (23 года). Скотт пошел по стопам отца, снявшись в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена", "Угнать за 60 секунд" и в перезагрузке "Гавайев 5-0".

Друзья и коллеги уже высказали свои соболезнования семье и опубликвали посты в память об умершем актере. Одним из первых это сделал Аль Пачино, сыгравший вместе в Кааном в "Крестном отце":

"Джимми был моим вымышленным братом и другом на всю жизнь. Трудно поверить, что его больше не будет на свете, ведь он был таким живым и смелым".

"Великий актер, блестящий режиссер и мой дорогой друг. Я буду скучать по нему. Мне очень грустно слышать о кончине Джимми", – написал Роберт Де Ниро.

Фрэнсис Форд Коппола, снявший фильмы "Люди дождя" и "Крестный отец", сказал, что Каан "никогда не будет забыт" как на экране, так и за его пределами.

"Джимми был тем, кто прошел через мою жизнь дольше и ближе, чем любой персонаж из кино, которого я когда-либо знал. С тех пор, как я работал над "Людьми дождя", на протяжении всех вех моей жизни".

[ + – ] Френсис Форд Коппола и Джеймс Каан

Добавим, что смерть Каана наступила чуть более чем через месяц после того, как его коллега по гангстерскому кино Рэй Лиотта умер во сне в возрасте 67 лет во время съемок нового телесериала в Доминиканской Республике.