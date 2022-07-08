Звезда фильма "Крестный отец" Джеймс Каан умер на 83-м году жизни
О смерти актера сообщила его семья, не указав, что стало ее причиной.
82-летний американский актер Джеймс Каан скончался на 83-м году жизни. О его смерти сообщила семья, опубликовав сообщение в Twitter.
"С большой грустью сообщаем вам о кончине Джимми вечером 6 июля. Семья ценит излияние любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать их частную жизнь в это трудное время", – говорится в публикации. Причину смерти родственники не указали.
Семья закончила свое объявление словами "конец твита", соблюдая фирменный стиль Каана.
Каан, сын немецко-еврейского мясника, вырос в Нью-Йорке, куде аго сембя эмигрировала после Второй мировой войны. Он играл в футбол в Университете штата Мичиган, прежде чем обнаружил в себе страсть к актерскому мастерству. Ему удалось сделать долгую карьеру, несмотря на проблемы с наркотиками, вспыльчивость и незначительные нарушения закона. Он был известен своей красивой внешностью, отличным чувством юмора и много шутил на съемках.
Джеймс сыграл более чем в сотне фильмов, но мировую славу ему принесла роль Сонни Корлеоне в легендарном "Кресном отце". За эту работу в 1972 году он был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Хотя его персонаж умер в первом фильме, он появился в эпизодической роли в сиквеле "Крестный отец 2".
Одним из первых крупных прорывных фильмов Каана стал вестерн "Эльдорадо", в котором также снялся Джон Уэйн. В 1990 году он сыграл вместе с Кэти Бейтс в фильме ужасов Стивена Кинга "Мизери". Среди хитов Каана также фильмы как "Песня Брайана", "Микки Голубые глаза" и "Мост слишком далеко".
В 2003 году Каан познакомился с новым поколением в фильме "Эльф", сыграв Уолтера, жестко говорящего "непослушного" книжного руководителя, который воссоединяется со своим сыном Уиллом Ферреллом. Фильм стал современной рождественской классикой. Последний раз Каан появлялся в 2020 году в телефильме "Семейное ранчо Джей Эл: Свадебный подарок".
Последний раз актера видели на публике в пршлом году. Он проводил время с друзьями в одном из ресторанов Калифорнии и пользовался ходунками, поскольку в 2020-м перенес операцию на спине.
В свое время Каан серьезно страдал клинической депрессией, спровоцированной смертью сестры, и даже употреблял кокаин, чтобы забыться.
После себя актер оставил состояние в 20 миллионов долларов и четырех бывших жен, в том числе Шейлу Райан, которая встречалась с Элвисом Пресли, а также пятерых детей: Тару (57 лет, Скотта (45 лет) Александра Джеймса (31 год), Джеймса Артура (26 лет) и Джейкоба Николаса Каана (23 года). Скотт пошел по стопам отца, снявшись в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена", "Угнать за 60 секунд" и в перезагрузке "Гавайев 5-0".
Друзья и коллеги уже высказали свои соболезнования семье и опубликвали посты в память об умершем актере. Одним из первых это сделал Аль Пачино, сыгравший вместе в Кааном в "Крестном отце":
"Джимми был моим вымышленным братом и другом на всю жизнь. Трудно поверить, что его больше не будет на свете, ведь он был таким живым и смелым".
"Великий актер, блестящий режиссер и мой дорогой друг. Я буду скучать по нему. Мне очень грустно слышать о кончине Джимми", – написал Роберт Де Ниро.
Фрэнсис Форд Коппола, снявший фильмы "Люди дождя" и "Крестный отец", сказал, что Каан "никогда не будет забыт" как на экране, так и за его пределами.
"Джимми был тем, кто прошел через мою жизнь дольше и ближе, чем любой персонаж из кино, которого я когда-либо знал. С тех пор, как я работал над "Людьми дождя", на протяжении всех вех моей жизни".
Добавим, что смерть Каана наступила чуть более чем через месяц после того, как его коллега по гангстерскому кино Рэй Лиотта умер во сне в возрасте 67 лет во время съемок нового телесериала в Доминиканской Республике.