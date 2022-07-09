Актер из "Клана Сопрано" и "Славных парней" Тони Сирико скончался в США

За свою карьеру Тони Сирико успел сняться более чем в 40 картинах. До того, как начать сниматься, он провел 4 года в тюрьме.

Знаменитый американский актер Тони Сирико скончался в США в возрасте 79-лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

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Как сообщил менеджер Боб МакГоуен, сотрудничавший с Тони в течение 25 лет, смерть настигла пожилую звезду в доме престарелых в штате Флорида. Официальную причину смерти пока не разглашают, однако известно, что Тони Сирико страдал от деменции.

"Он был не только верным клиентов, но и хорошим другом", рассказал Боб МакГоуен журналистам.

Коллега покойного по сериалу "Клан Сопрано" Майкл Империоли подтвердил смерть Тони Сирико на своей странице в Instagram. По его словам, актеры очень подружились во время съемок проекта.

"Он был не похож ни на кого: он был таким же крутым, верным и великодушным, как все, кого я когда-либо знал. Я прошел вместе с ним через многое: и в хорошие времена, и в плохие. Но в основном были хорошие", — написал Майкл Империоли. — "Я буду всегда по нему скучать, он был незаменимым. Посылаю любовь его семье, друзьям и многочисленным поклонникам. Он был любим и никогда не будет забыт".

В сериале "Клан Сопрано" Тони Сирико исполнил роль Поли Галтиери, кроме того снялся более чем в сорока картинах. Он родился в 1942 году в Нью-Йорке, в молодые годы 28 раз оказывался под арестом и отсидел 4 года. Находясь в тюрьме, Тони Сирико познакомился с актерской труппой, состоящей из бывших заключенных, которая и сподвигла его играть.

Первым фильмом актера стал "Безумный Джо" 1974 года. Затем он снялся в "Славных" парнях", "Голубоглазом Микки", "Полицейских", "Пули над Бродвеем", "Великая Афродита", "Все говорят, что я люблю теб", "Колесо чудес" и прочих. Тони Сирико также озвучивал собаку по кличке Винни в мультсериале "Гриффины".

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