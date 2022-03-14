Умер оскароносный актер и звезда Marvel Уильям Херт

Актеру был 71 год. И он последние годы боролся с онкологическим заболеванием

В США скончался оскароносный актер Уильям Херт, который в последние годы прославился, как исполнитель роли генерала Росса в фильмах франшизы Marvel. Об этом пишет CNN.

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"С большой грустью семья Херт оплакивает кончину Уильяма Херта, любимого отца и оскароносного актера", — говорится в заявлении семьи.

Актер скончался 13 марта, за неделю до 72-летия, в своем доме в Портленде, штат Орегон. Родные Херта отмечают, что он умер "мирно, в окружении родственников".

Четыре года назад у актера диагностировали онкологическое заболевание.

Херт обрел известность в 1980-х. Свой "Оскар" он получил за роль гея-заключенного в Южной Америке в фильме "Поцелуй женщины-паука" 1985 года. За эту же роль он получил кинопремию BAFTA.

Также он был номинирован на две премии "Эмми" и шесть "Золотых глобусов" за свою карьеру в кино.

[ + – ] Кадр из фильма "Черная вдова" Фото: Скриншот

Уильям Херт родился в Вашингтоне, но детство провел в Океании, где его отец служил дипломатом. После развода родителей мать будущего актера вышла замуж за медиамагната, владельца журналов Time и Life.

Херт дебютировал в кино, сыграв одну из главных ролей в фантастическом фильме Кена Рассела "Другие ипостаси" (1980). А после роли в фильме "Жар тела", его стали называть новым секс-символом.

После 1990-х Херт предпочитал сниматься для телевидения, однако в большое кино его вернул Стивен Спилберг, пригласил в свой культовый фильм "Искусственный разум" (2001). С 2008 года актер снимался в роли генерала Таддеуса Росса в кинематографической вселенной Marvel.