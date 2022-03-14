Помер оскароносний актор і зірка Marvel Вільям Герт

Акторові був 71 рік. І він останні роки боровся з онкологічним захворюванням

У США помер оскароносний актор Вільям Герт, який останніми роками прославився як виконавець ролі генерала Росса у фільмах франшизи Marvel. Про це пише CNN.

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"Із великим сумом сім'я Герт оплакує смерть Вільяма Герта, улюбленого батька й оскароносного актора", — йдеться в заяві сім'ї.

Актор помер 13 березня, за тиждень до 72-річчя, у своєму будинку в Портленді, штат Орегон. Рідні Герта зазначають, що він помер "мирно, в оточенні родичів".

Чотири роки тому в актора діагностували онкологічне захворювання.

Герт набув популярності у 1980-х. Свій "Оскар" він отримав за роль гея-ув'язненого в Південній Америці у фільмі "Поцілунок жінки-павука" 1985 року. За цю роль він отримав кінопремію BAFTA.

Також він був номінований на дві премії "Еммі" та шість "Золотих глобусів" за свою кар'єру в кіно.

[ + – ] Кадр із фільму "Чорна вдова" Фото: Скриншот

Вільям Герт народився у Вашингтоні, але дитинство провів в Океанії, де батько служив дипломатом. Після розлучення батьків мати майбутнього актора вийшла заміж за медіамагната, власника журналів Time і Life.

Герт дебютував у кіно, зігравши одну з головних ролей у фантастичному фільмі Кена Рассела "Інші іпостасі" (1980). А після ролі у фільмі "Жар тіла" його стали називати новим секс-символом.

Після 1990-х Герт вважав за краще зніматися для телебачення, проте у велике кіно його повернув Стівен Спілберг, запросивши у свій культовий фільм "Штучний розум" (2001). Із 2008 року актор знімався в ролі генерала Таддеуса Росса в кінематографічному всесвіті Marvel.