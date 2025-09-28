Брижит Бардо — 91: как менялась красота легенды кино с годами (фото)

28 сентября отмечает свое 91-летие легендарная французская актриса Брижит Бардо — одна из главных икон кино и стиля ХХ века. В 1960-х она стала настоящим символом Франции, а ее актерская карьера продолжалась до середины 1970-х. После завершения работы в кино Бардо посвятила себя защите животных и известна как активистка.

Мировую славу ей принес фильм "И Бог создал женщину", а всего за два десятилетия творчества она успела сняться в 48 картинах, выпустить песни и даже получить номинацию на премию BAFTA. Ее путь в кино начался неожиданно: в 1949 году Брижит работала моделью для глянца, а уже в следующем году режиссер Роже Вадим увидел ее на фото и пригласил на пробы. Их роман стал началом новой страницы жизни актрисы. В 1952 году она дебютировала на большом экране в фильме "Нормандская дыра".

Французская икона стиля Брижит Бардо — это образ, который трансформировался со временем, но при этом оставался узнаваемым. На протяжении десятилетий она меняла прически, макияж, имидж — и это помогало ей оставаться символом красоты и свободы. Фокус собрал архивные фотографии Брижит Бордо.

Ранние годы Брижит Бардо (1950-е)

В 1952 году Бардо дебютировала в кино в 18 лет.

Бриджит Бардо, 1952 год Фото: Getty Images

На ранних фото видно натуральный блонд с темными корнями, минимальный макияж и отсутствие излишеств.

Бриджит Бардо, 1955 год Фото: из открытых источников

Уже в середине 1950-х она экспериментировала с париками — например, в 1956 году надевала платиновый пикси-парик для роли в "Это проклятая девчонка".

Бриджит Бардо, 1956 год. Фото: из открытых источников

Она также использовала темные парики, чтобы изменить свой облик, когда находилась в Лондоне.

Вершина славы Брижит Бардо (1960-е)

В 1960-х ее узнаваемым элементом стали большие объемы волос (прически с начесом), челка-шторка, широкие ободки, и "сверх-умеренный" взгляд с приподнятыми глазами.

Брижит Бардо, 1963 год Фото: Getty Images

Она активно меняла стиль волос — например, в фильме "Частная жизнь" появлялась с темным париком, чтобы "маскироваться".

Брижит Бардо, 1962 год Фото: из открытых источников

В работах и публичных фотографиях она носила элегантные лаконичные платья, откровенные плечи, объемные прически, выделяя губы и глаза.

Поздние годы и зрелость Брижит Бардо

С возрастом ее внешность менялась естественно: появлялись возрастные признаки, менялась структура кожи, тон лица, меньшая объемность волос.

Брижит Бардо, 1982 год Фото: AP Photo

Некоторые СМИ отмечали, что в зрелом возрасте она все еще использует элементы своего классического стиля (например, очки, ободки или прически с объемом) — но уже в более сдержанной форме.

Брижит Бардо, 1995 год Фото: AP Photo

В частности, в некоторых публикациях критиковали, что со временем она стала менее "симпатичной" в голливудском смысле, подчеркивая, как строго общество относится к изменениям во внешности с возрастом.

Брижит Бардо, 2008 год Фото: из открытых источников

