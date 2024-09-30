Моніці Белуччі 60: топ 7 найкращих фільмів культової акторки

Акторка втілювала на екрані фатальних красунь, проте в кожній ролі, від комедійної до драматичної, вона розкривалася по-повній.

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30 вересня італійська акторка і модель Моніка Белуччі, яку часто називають найкрасивішою жінкою сучасності, святкує своє 60-річчя. Фокус розповідає про найбільш знакові ролі акторки, яка знімається з 16 років і з віком стає ще цікавішою, глибшою і яскравішою на екрані.

"Дракула" (1992)

Фільм режисера Френсіса Форда Копполи, заснований на однойменному готичному романі Брема Стокера й адаптований сценаристом Джеймсом Гартом, переносить глядача в Лондон кінця XIX століття. Молодий юрист Джонатан Гаркер (Кіану Рівз) і красуня Міна (Вайнона Райдер) кохають одне одного. Джонатан на деякий час змушений залишити наречену саму і вирушити у справах до Трансільванії до графа Дракули (Гарі Олдман), який бажає придбати нерухомість у столиці Англії. Але Джонатан не знає, хто такий Дракула насправді.

У картині Моніці дісталася роль нареченої графа Дракули, красивої та небезпечної.

"О Боже, це було так кумедно, тому що насправді Роман Коппола побачив мої фото. Так ось, я познайомилася з Френсісом Фордом Копполою, і в той час я була просто моделлю. Це було камео, але це те, що я хотіла зробити! Це був справді важливий момент для мене. Короткий, але важливий", — говорила пізніше акторка.

За її словами, незважаючи на другорядність ролі, для неї величезне значення мав досвід роботи з талановитими людьми.

Для акторки-початківця роль вампірської нареченої стала трампліном у світ великого кінематографа: до цього вона з'являлася на екранах лише мимохідь у кількох картинах, але після роботи з Копполою на неї буквально звідусіль посипалися пропозиції.

Кіану Рівз і Моніка Белуччі у фільмі "Дракула"

"Малена" (2000)

Італійська драма 2000 року "Малена" режисера і сценариста Джузеппе Торнаторе за однойменною розповіддю Лучано Вінцензоні зробила Моніку Белуччі світовим секс-символом. Вона блискуче втілила на екрані образ Малени — красуні-вдови, яка стала маною чоловіків і об'єктом заздрощів жінок. Дружини розпускають про неї брудні плітки. Чоловіки переслідують її по п'ятах і марять про неї.

Моніка познайомилася з режисером Торнаторе, коли знімалася в рекламі для Dolce & Gabbana.

"Я була така щаслива працювати з ним, тому що я, як і всі, була закохана в його фільм "Новий кінотеатр "Парадізо". Це дивовижний фільм, і він зняв його, коли йому було 28 років! І коли я знімалася в рекламі з ним, Торнаторе сказав мені: "У мене є ідея для фільму, який я хочу зняти. Якщо одного разу я зніму цей фільм, я зателефоную тобі". І я сказала "Добре, давай подивимося. Що це за фільм?", — згадувала вона.

Белуччі була в Пуерто-Ріко, де знімалася у своєму першому американському фільмі "Під підозрою" з Морганом Фріменом і Джином Гекменом, коли Торнаторе зателефонував їй. Це сталося через чотири роки після їхньої розмови. Він покликав її у свій фільм. Зйомки проходили на Сицилії протягом п'яти місяців.

"Ми зняли "Малену". Це був важливий фільм, тому що це був італійський фільм, який подорожує світом. Для Італії "Малена" була великою подією", — пишається акторка.

Після виходу "Малени" Моніка Белуччі стала світовим секс-символом

"Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра" (2002)

У французькій комедії режисера Алена Шаба, знятій 2002 року за мотивами коміксів Рене Госінні про галлів Астерікса і Обелікса, Моніка зіграла роль легендарної єгипетської цариці Клеопатри. Основою для фільму став мультфільм "Астерікс і Клеопатра" зі зміненим сюжетом. Сценарист низки мультфільмів за всесвітом Астерікса П'єр Чернія сам зіграв маленьку роль одного з римських воєначальників.

За сюжетом, Клеопатра посперечалася з імператором Риму, що її народ так само великий, як і раніше. Щоб довести це, вона обіцяє створити для Цезаря найбільший з усіх існуючих замків. Оскільки всі імениті майстри вже зайняті, а придворний зодчий занадто консервативний, вибір падає на недолугого архітектора-експериментатора Нумеробіса. Він повинен за 3 місяці побудувати золотий палац або відправиться на обід до крокодилів. Розуміючи, що одному йому із завданням не впоратися, Нумеробіс вирушає в далеку Галію, щоб заручитися підтримкою Астерікса й Обелікса.

Італійська акторка чудово вжилася в образ єгипетської цариці

Спеціально для фільму було записано кавер-версію пісні Умберто Тоцці — "Ti amo", яку виконів автор разом із Монікою.

"Матриця: Перезавантаження" (2003)

У фільмі "Матриця: Перезавантаження" тоді ще братів Вачовскі Моніка грає Персефону, дружину Меровінгена. Вона пропонує допомогу Нео в обмін на пристрасний поцілунок, оскільки розчарувалася в чоловікові. Неохоче Нео виконує її бажання, і вона допомагає йому звільнити Майстра ключів, попутно вбиваючи вампіра-службу Меровінгена.

У картині "Матриця: Революція" Персефона попереджає чоловіка про те, що Трініті справді може перебити всіх відвідувачів нічного клубу "Гел" заради звільнення Нео з метро просто через почуття до нього.

Імовірно, Персефона є "вампіром, що живиться емоціями", як і деякі члени свити Меровінгена (серед них є перевертні і вампіри).

Як згадувала Моніка, вона подивилася першу частину "Матриці" в Парижі і вийшла з кінотеатру буквально приголомшеною. Вона захотіла знятися в подібній картині.

"А потім я була в Америці, представляла "Малену", і мені зателефонували Вачовські. Вони хотіли зі мною зустрітися. І запропонували мені роль Персефони. Я була така щаслива. Потім я була в Сіднеї, знімалася у фільмі. Ось така історія. Так воно і є — кіно — це збіги і непередбачувані ситуації", — говорила знаменитість.

Моніка Белуччі в ролі Персефони у фільмі "Матриця: Перезавантаження"

"Страсті Христові" (2004)

У євангельській драмі "Страсті Христові", що зняв Мел Гібсон, і яка оповідає про останню добу життя Ісуса Христа на землі перед його розп'яттям, Моніка Белуччі зіграла Марію Магдалину, котра слідувала за Христом, була присутньою під час його розп'яття і була першою людиною, яка отримала явлення воскреслого Ісуса. Фільм отримав віковий рейтинг "R" (глядачам до 17 років перегляд дозволено тільки в супроводі батьків), але це не завадило йому заробити у світовому прокаті $609,5 млн (за бюджету в $30 млн).

Роль Марії Магдалини стала для Моніки приємною несподіванкою. Вона обідала в Римі з художником з костюмів Мауріціо Мілленотті, і він похвалився, що працюватиме у фільмі "Страсті Христові". Актриса побіжно поцікавилася, хто грає Марію Магдалину, і той відповів, що актриса ще не затверджена.

"А потім Мел Гібсон захотів зустрітися зі мною. Я зустрілася з ним, і бац, я опинилася у фільмі. Коли я знімалася в ньому, ніхто не повірив би, що цей фільм стане тим, чим він став! Але всі говорили: "О Боже, цей фільм буде таким суперечливим" — щось у цьому роді. Думаю, я знімаю спірні фільми", — жартувала Белуччі.

Марія Магдалина у виконанні Моніки Белуччі

"007: Спектр" (2015)

У 24-му фільмі "бондіани" під назвою "007: Спектр" 50-річна Моніка Белуччі грає справжню італійську вдову терориста Марка Скіарри, якій загрожує небезпека. Бонд (Деніел Крейг) запобігає замаху на неї, а вона повідомляє йому, що організація, до якої входив її чоловік, збирається провести зустріч з приводу заміни Скіарри.

"Мені було 50 років, тому, коли мені зателефонував мій агент і сказав: "Слухай, деякі люди хочуть зустрітися з тобою для "Спектра", я відповіла: "Кого я буду грати? " Насправді, це було революційною подією, що 50-річна жінка буде в такому фільмі. І потім, усі говорили так багато всього, тому що мені було 50 років у фільмі про Джеймса Бонда! Це був досвід. Мені дуже сподобалося працювати з Семом Мендесом — він чудовий — тож це був дуже прекрасний досвід зніматися в цьому фільмі", — розповіла Белуччі.

У "007: Спектр" Моніка знову виконала роль вдови

"Чумацьким шляхом" (2016)

Сербський драматичний фільм "Чумацьким шляхом", знятий Еміром Кустуріцою, розповідає історію кохання сільського молочника Кости і красуні-італійки, яка відбувається в період боснійської війни.

У центрі сюжету опиняється колишній музикант, який втратив усіх своїх близьких і рідних. Залишившись на самоті, кожен день він перебуває в підвішеному стані. Не будучи солдатом, він вирішує допомогти польовій кухні з доставками їжі, за якою навідується в одне з місцевих сіл. Саме там проживає прекрасна жінка, яка відчуває до нього симпатію. Проживаючи разом зі своєю бабусею, вона очікує повернення брата з війни.

Намагаючись зробити його щасливим, вона відшукала йому наречену, яка опинилася тут після того, як втекла з Італії після великого судового процесу. І все могло б бути добре, якби головний герой не закохався в спекотну італійську жінку. І тепер, коли вони знайшли одне одного, їм доведеться зберегти кохання на тлі війни.

Головні ролі в картині зіграли сам Кустуріца і Моніка Белуччі, причому італійка постала в стрічці в ролі доярки, а в кадрі з'являються вівці, гуси, корови, бджоли і комарі.

Світова прем'єра стрічки відбулася 9 вересня 2016 року на Венеційському кінофестивалі.

Трейлер фільму "Чумацьким шляхом"

Раніше Фокус писав, що Моніка Белуччі прийшла на "Еммі" з коханим чоловіком.