7 лучших фильмов легендарной Моники Беллуччи (видео)

Актриса воплощала на экране роковых красавиц, однако в каждой роли, от комедийной до драматической, она раскрывалась в полной мере.

30 сентября итальянская актриса и модель Моника Белуччи, которую часто называют самой красивой женщиной современности, отмечает свой 62-й день рождения. Фокус рассказывает о самых знаковых ролях актрисы, которая снимается с 16 лет и с возрастом становится ещё интереснее, глубже и ярче на экране.

"Дракула" (1992)

Фильм режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы, снятый по мотивам одноимённого готического романа Брэма Стокера и адаптированный сценаристом Джеймсом Гартом, переносит зрителя в Лондон конца XIX века. Молодой юрист Джонатан Харкер (Киану Ривз) и красавица Мина (Уайнона Райдер) любят друг друга. Джонатан на некоторое время вынужден оставить невесту одну и отправиться по делам в Трансильванию к графу Дракуле (Гарри Олдман), который желает приобрести недвижимость в столице Англии. Но Джонатан не знает, кто такой Дракула на самом деле.

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В фильме Монике досталась роль невесты графа Дракулы — красивой и опасной.

"О Боже, это было так забавно, потому что на самом деле Роман Коппола увидел мои фото. Так вот, я познакомилась с Фрэнсисом Фордом Копполой, и в то время я была просто моделью. Это было камео, но именно это я и хотела сделать! Это был действительно важный момент для меня. Короткий, но важный", — говорила позже актриса.

По её словам, несмотря на второстепенность роли, для неё огромное значение имел опыт работы с талантливыми людьми.

Для начинающей актрисы роль вампирской невесты стала трамплином в мир большого кино: до этого она появлялась на экранах лишь мельком в нескольких картинах, но после работы с Копполой на неё буквально отовсюду посыпались предложения.

Киану Ривз и Моника Белуччи в фильме "Дракула"

"Малена" (2000)

Итальянская драма 2000 года "Малена" режиссёра и сценариста Джузеппе Торнаторе, снятая по одноимённому рассказу Лучано Винчензони, сделала Монику Белуччи мировым секс-символом. Она блестяще воплотила на экране образ Малены — красавицы-вдовы, ставшей манией мужчин и предметом зависти женщин. Жены распускают о ней грязные сплетни. Мужчины преследуют её по пятам и мечтают о ней.

Моника познакомилась с режиссёром Торнаторе, когда снималась в рекламе для Dolce & Gabbana.

"Мне было так приятно работать с ним, потому что я, как и все, была в восторге от его фильма "Новый кинотеатр "Парадизо"". Это удивительный фильм, и он снял его, когда ему было 28 лет! И когда я снималась в рекламе с ним, Торнаторе сказал мне: "У меня есть идея для фильма, который я хочу снять. Если когда-нибудь я сниму этот фильм, я позвоню тебе". И я ответила: "Хорошо, посмотрим. Что это за фильм?" — вспоминала она.

Белуччи находилась в Пуэрто-Рико, где снималась в своём первом американском фильме "Под подозрением" с Морганом Фрименом и Джином Хекманом, когда Торнаторе позвонил ей. Это произошло через четыре года после их разговора. Он пригласил её в свой фильм. Съёмки проходили на Сицилии в течение пяти месяцев.

"Мы сняли "Малену". Это был важный фильм, потому что это был итальянский фильм, который путешествует по миру. Для Италии "Малена" стала большим событием", — с гордостью отмечает актриса.

"Малена" (2000)

"Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра" (2002)

Во французской комедии режиссёра Алена Шаба, снятой в 2002 году по мотивам комиксов Рене Госсинни о галлах Астериксе и Обеликсе, Моника сыграла роль легендарной египетской царицы Клеопатры. Основой для фильма послужил мультфильм "Астерикс и Клеопатра" с измененным сюжетом. Сценарист ряда мультфильмов по вселенной Астерикса Пьер Черния сам сыграл небольшую роль одного из римских военачальников.

По сюжету Клеопатра поспорила с императором Рима, что её народ по-прежнему велик. Чтобы доказать это, она обещает построить для Цезаря самый большой из всех существующих замков. Поскольку все известные мастера уже заняты, а придворный зодчий слишком консервативен, выбор падает на неумелого архитектора-экспериментатора Нумеробиса. Он должен за 3 месяца построить золотой дворец или отправиться на обед к крокодилам. Понимая, что в одиночку с этой задачей он не справится, Нумеробис отправляется в далекую Галлию, чтобы заручиться поддержкой Астерикса и Обеликса.

Специально для фильма была записана кавер-версия песни Умберто Тоцци — "Ti amo", которую исполнил автор вместе с Моникой.

"Матрица: Перезагрузка" (2003)

В фильме "Матрица: Перезагрузка" Моника, снятом тогда ещё братьями Вачовски, играет Персефону, жену Меровингена. Она предлагает Нео помощь в обмен на страстный поцелуй, поскольку разочаровалась в муже. Неохотно Нео исполняет её желание, и она помогает ему освободить Мастера ключей, попутно убивая вампира-слугу Меровингена.

В фильме "Матрица: Революция" Персефона предупреждает мужа о том, что Тринити действительно может убить всех посетителей ночного клуба "Гэл" ради освобождения Нео из метро — просто из-за своих чувств к нему.

Вероятно, Персефона — "вампир, питающийся эмоциями", как и некоторые члены свиты Меровингена (среди них есть оборотни и вампиры).

Как вспоминала Моника, она посмотрела первую часть "Матрицы" в Париже и вышла из кинотеатра буквально ошеломлённой. Ей захотелось сняться в подобном фильме.

"А потом я была в Америке, представляла фильм "Малена", и мне позвонили Вачовски. Они хотели со мной встретиться. И предложили мне роль Персефоны. Я была так счастлива. Потом я была в Сиднее, снималась в фильме. Вот такая история. Так оно и есть — кино — это совпадения и непредсказуемые ситуации", — говорила знаменитость.

"Матрица: Перезагрузка" (2003)

"Страсти Христовы" (2004)

В евангельской драме "Страсти Христовы", снятой Мелом Гибсоном и рассказывающей о последних сутках жизни Иисуса Христа на земле перед его распятием, Моника Белуччи сыграла Марию Магдалину, которая следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первым человеком, которому явился воскресший Иисус. Фильм получил возрастной рейтинг "R" (зрителям до 17 лет просмотр разрешен только в сопровождении родителей), но это не помешало ему собрать в мировом прокате 609,5 млн долларов (при бюджете в 30 млн долларов).

Роль Марии Магдалины стала для Моники приятной неожиданностью. Она обедала в Риме с художником по костюмам Маурицио Милленотти, и он похвастался, что будет работать над фильмом "Страсти Христовы". Актриса вскользь поинтересовалась, кто играет Марию Магдалину, и тот ответил, что актриса ещё не утверждена.

"А потом Мел Гибсон захотел со мной встретиться. Я встретилась с ним, и бац — я оказалась в фильме. Когда я снималась в нём, никто бы не поверил, что этот фильм станет тем, чем он стал! Но все говорили: "О Боже, этот фильм будет таким противоречивым" — что-то в этом роде. Думаю, я снимаюсь в спорных фильмах", — пошутила Белуччи.

Мария Магдалина в исполнении Моники Белуччи

"007: Спектр" (2015)

В 24-м фильме серии о Бонде под названием "007: Спектр" 50-летняя Моника Белуччи играет настоящую итальянскую вдову террориста Марка Скиарры, которой грозит опасность. Бонд (Дэниел Крейг) предотвращает покушение на неё, а она сообщает ему, что организация, в которую входил её муж, собирается провести встречу по поводу замены Скиарры.

"Мне было 50 лет, поэтому, когда мне позвонил мой агент и сказал: "Слушай, некоторые люди хотят встретиться с тобой по поводу "Спектра", я ответила: "Кого я буду играть?" На самом деле, это было революционным событием — то, что 50-летняя женщина сыграет в таком фильме. И потом все так много об этом говорили, потому что мне было 50 лет в фильме о Джеймсе Бонде! Это был незабываемый опыт. Мне очень понравилось работать с Сэмом Мендесом — он замечательный — так что сниматься в этом фильме было очень прекрасным опытом", — рассказала Белуччи.

В фильме "007: Спектр" Моника вновь сыграла роль вдовы

"Млечный Путь" (2016)

Сербский художественный фильм "Млечный путь", снятый Эмиром Кустурицей, рассказывает историю любви сельского молочника Кости и красивой итальянки, которая разворачивается в период боснийской войны.

В центре сюжета оказывается бывший музыкант, потерявший всех своих близких и родных. Оставшись в одиночестве, он каждый день пребывает в состоянии неопределённости. Не будучи солдатом, он решает помочь полевой кухне с доставкой еды, ради чего отправляется в одну из местных деревень. Именно там живет прекрасная женщина, которая испытывает к нему симпатию. Живя вместе со своей бабушкой, она ждёт возвращения брата с войны.

Пытаясь сделать его счастливым, она нашла ему невесту, которая оказалась здесь после того, как сбежала из Италии после громкого судебного процесса. И всё могло бы сложиться хорошо, если бы главный герой не влюбился в страстную итальянку. И теперь, когда они нашли друг друга, им предстоит сохранить свою любовь на фоне войны.

Главные роли в фильме исполнили сам Кустурица и Моника Белуччи, причём итальянка сыграла в картине роль доярки, а в кадре появляются овцы, гуси, коровы, пчёлы и комары.

Мировая премьера фильма состоялась 9 сентября 2016 года на Венецианском кинофестивале.

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