"С любовью": Тим Бертон сделал трогательный подарок Монике Белуччи на 60-летие (фото)

Режиссер договорился с журналом Vogue Italia, чтобы порадовать свою любимую женщину.

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66-летний Тим Бертон — не только талантливейший режиссер, но еще и большой романтик. В честь 60-летия своей возлюбленной, итальянской модели и актрисы Моники Белуччи он объединился с итальянским Vogue, чтобы достойно поздравить ее, пишет People.

Журнал вышел с фотографией актрисы на обложке и поздравлением Тима.

"С днем ​​рождения, дорогая Моника, с любовью, Тим", — гласит размашистая подпись поверх снимка Белуччи. Это первый раз, когда голливудский режиссер создал изображение обложки для итальянского Vogue, и что Бертон "решил превратить их историю любви в мрачную сказку".

Моника Белуччи на обложке Vogue Italia Фото: Vogue Italia

О романе звезд стало известно в июне 2023 года, когда Моника впервые рассказала об их отношениях Elle France. До этого несколько месяцев они подогревали интерес публики. По слухам, они начали встречаться после того, как Беллуччи вручила Бертону награду на кинофестивале Lumière в Лионе, Франция, в октябре 2022-го. Их также видели проводящими время вместе в Мадриде в феврале 2023 года.

Первое знакомство будущей пары произошло на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2006 года во Франции. Тогда актриса была замужем за Венсаном Касселем, а Бертон состоял в длительных отношениях с Хеленой Бонэм Картер. Следующая их встреча произошла, спустя 16 лет, и знаменитости воспользовались шансом.

Как пара они дебютировали на красной дорожке на 18-м Римском кинофестивале в октябре 2023 года, а также посетили церемонию вручения премии Globo d'Oro в Риме в июле, где Беллуччи получила награду за достижения всей жизни.

Отношения затронули и профессиональную сферу звезд. Моника появилась в сиквеле "Битлджуса" Бертона в роли Долорес, бывшей жены главного героя Майкла Китона.

Белуччи и Бертон счастливые и влюбленные

Актриса и режиссер посетили мировую премьеру фильма вместе с остальными актерами на Венецианском кинофестивале 2024 года в августе.

И Тим, и Моника не спешат раздавать интервью направо и налево о своей любви. Поэтому каждое откровение с их стороны публика воспринимает с интересом.

"Что я могу сказать… Я рада, что встретила этого мужчину, прежде всего. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни… Я знаю этого мужчину, я люблю его, и теперь я собираюсь встретиться с режиссером, начинается еще одно приключение. Я люблю Тима. И я очень уважаю Тима Бертона", – говорила Белуччи.

Ранее Фокус писал о самых культовых картинах Моники Белуччи.