"З любов'ю": Тім Бертон зробив зворушливий подарунок Моніці Белуччі на 60-річчя (фото)

Режисер домовився із журналом Vogue Italia, щоб потішити свою кохану жінку.

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66-річний Тім Бертон — не тільки талановитий режисер, а ще й великий романтик. На честь 60-річчя своєї коханої, італійської моделі й актрорки Моніки Белуччі він об'єднався з італійським Vogue, щоб гідно привітати її, пише People.

Журнал вийшов із фотографією зірки на обкладинці та привітанням Тіма.

"З днем народження, дорога Моніко, з любов'ю, Тім", — свідчить розмашистий підпис поверх знімка Белуччі. Це перший раз, коли голлівудський режисер створив зображення обкладинки для італійського Vogue, і що Бертон "вирішив перетворити їхню історію кохання на похмуру казку".

Моніка Белуччі на обкладинці Vogue Italia Фото: Vogue Italia

Про роман зірок стало відомо в червні 2023 року, коли Моніка вперше розповіла про їхні стосунки Elle France. До цього кілька місяців вони підігрівали інтерес публіки. З чуток, вони почали зустрічатися після того, як Беллуччі вручила Бертону нагороду на кінофестивалі Lumière в Ліоні, Франція, у жовтні 2022-го. Їх також бачили разом у Мадриді в лютому 2023 року.

Перше знайомство майбутньої пари відбулося на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2006 року у Франції. Тоді акторка була одружена з Венсаном Касселем, а Бертон перебував у тривалих стосунках із Геленою Бонем Картер. Наступна їхня зустріч відбулася через 16 років, то знаменитості скористалися шансом.

Як пара вони дебютували на червоній доріжці на 18-му Римському кінофестивалі в жовтні 2023 року, а також відвідали церемонію вручення премії Globo d'Oro в Римі в липні, де Беллуччі отримала нагороду за досягнення всього життя.

Стосунки торкнулися і професійної сфери зірок. Моніка з'явилася в сиквелі "Бітлджуса" Бертона в ролі Долорес, колишньої дружини головного героя Майкла Кітона.

Белуччі та Бертон щасливі та закохані

Актриса і режисер відвідали світову прем'єру фільму разом з іншими акторами на Венеціанському кінофестивалі 2024 року в серпні.

І Тім, і Моніка не поспішають роздавати інтерв'ю направо і наліво про своє кохання. Тому кожне одкровення з їхнього боку публіка сприймає з цікавістю.

"Що я можу сказати... Я рада, що зустріла цього чоловіка, передусім. Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються в житті... Я знаю цього чоловіка, я люблю його, і тепер я збираюся зустрітися з режисером, починається ще одна пригода. Я люблю Тіма. І я дуже поважаю Тіма Бертона", — говорила Белуччі.

Раніше Фокус писав про найбільш культові картини Моніки Белуччі.