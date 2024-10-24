Соломия Витвицкая вместе с любимым посетила премьеру фильма "Веном: Последний танец" (фоторепортаж)

Премьерный показ фантастического блокбастера собрал знаменитостей и журналистов.

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Телеведущая Соломия Витвицкая вместе со своим любимым военнослужащим Алексеем Ситайлом посетила допремьерный показ американского фантастического экшна о супергероях, основанного на персонаже Marvel Comics Веноме, "Веном: Последний танец". Событие состоялось 22 октября в кинотеатре сети "Планета кино" в ТРЦ River Молл. Фокус побывал на событии.

Заметим, что "Веном: Последний танец" — это третья часть трилогии. События развиваются вокруг главного героя, журналиста Эдди Брока. Роль главного героя в фильме досталась британскому актеру Тому Харди, которого зрители могли видели в предыдущих частях. В этой части Эдди продолжит борьбу с негативными героями.

Режиссером третьей части фильма стала британская сценаристка Келли Марсел, известная также работой над сценарием фильма "Пятьдесят оттенков серого". Среди актерского состава экшена зрители увидят также британского актера Чиветела Эджиофора, которого зрители могли видеть в фильмах "12 лет рабства", "Доктор Стрэндж", а также британскую актрису Джуно Темпл, которая также имела роли в фильмах "Тед Лассо" и "Искупление".

Соломия Витвицкая (справа) Фото: Юрий Строкан

Любомир Левицкий Фото: Юрий Строкан

Макс Киреев Фото: Юрий Строкан

Татьяна Карикова Фото: Юрий Строкан

Оксана Гутцайт с дочерью Фото: Юрий Строкан

Андрей Твердак Фото: Юрий Строкан

Инна Гордеева (справа) Фото: Юрий Строкан

Певец и актер LOGVIN Фото: Юрий Строкан

Напомним, ранее мы писали, как прошла звездная премьера "Подъемной силы".

Кроме этого, Фокус писал, что Марина Аристова и Серж Смолин побывали на премьере боди-хоррора "Субстанция" с Деми Мур.