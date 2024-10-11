Марина Аристова и Серж Смолин побывали на премьере боди-хоррора "Субстанция" с Деми Мур (фото)

Премьерный показ провокационной картины собрал знаменитостей и журналистов на коктейле по случаю старта показа ожидаемой каннской премьеры в Киеве.

Related video

Известные телеведущие Марина Аристова и Надежда Матвеева и многие другие звездные гости побывали на допремьерном показе фильма "Субстанция". Событие состоялось в среду, 9 октября, в кинотеатре Планеты Кино в РЦ Blockbaster. Фокус побывал на событии.

О чем фильм "Субстанция" 2024

Лента "Субстанция" — это англо-американо-французский феминистский кинофильм в жанре боди-хоррора, снятый режиссером Корали Фаржа. Впервые фильм был представлен на Каннском кинофестивале, где работа получила приз за лучший сценарий

В сюжете ленты события развиваются вокруг главной героини — 50-летней Элизабет Спаркл, которая в жизни реализовала себя как актриса, получившая Оскар и телеведущая фитнес шоу. Главную героиню в фильме сыграла 61-летняя американская актриса Деми Мур, которую ранее зрители могли видеть в фильмах "Призрак", "Непристойное предложение", "Солдат Джейн". Так, по сюжету Элизабет узнает, что компания хочет уволить ее с работы на телевидении, поскольку планирует взять на ее место более молодую и красивую девушку. Чтобы избежать увольнения Элизабет узнает о препарате, который обладает способностью восстанавливать клетки. В рекламе препарата утверждают, что он поможет создать "лучшую версию тебя", поэтому журналистка решается создать себе замену. Так рождается Сью — в фильме ее роль исполняет 29-летняя Маргарет Кволли, которую ранее зрители могли видеть в фильмах "Бедные создания" и "Однажды… в Голливуде".

Мирослава Мандзюк

Яна Алтухова

Серж Сммолин Евгений Еремин

Марина Аристова Фото: Максим Лісовий

Татьяна Карикова Фото: Максим Лісовий

Светлана Третьякова

Ксения Виноградова

Катерина Кулик Фото: Максим Лісовий

Макс Киреев Фото: Максим Лісовий

Олег-Родион Шурыгин-Грекалов, Тая Борисенко Фото: Максим Лісовий

Маргарита Хилько Фото: Максим Лісовий

Влада Дидкова, Богдана Матвийчук Фото: Максим Лісовий

Виктория Кагаловская Фото: Максим Лісовий

Андрей Ковальский и Татьяна Хитрик Фото: Максим Лісовий

Виктория Кагаловская и Марина Аристова Фото: Максим Лісовий

Ольга Саенко Фото: Максим Лісовий

Виктория Кагаловская, Марина Аристова, Анна Малиновская Фото: Максим Лісовий

Катя Тейлор, Ольга Безхмельницына, Яна Алтухова Фото: Максим Лісовий

Евгений Еремин, Шандра Фото: Максим Лісовий

Надежда Матвеева Фото: Максим Лісовий

Лидия Новоселецкая

Victoria NIRO Фото: Максим Лісовий

Марина Аристова

Дана Маслюк

Напомним, ранее мы писали, что лидер группы Bahroma выступил перед эксклюзивным показом фильма "Буча".

Кроме этого, Фокус писал, что Владимир Кличко и Тина Кароль: как прошла звездная премьера "Подъемной силы".