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Стиль жизни

Марина Аристова и Серж Смолин побывали на премьере боди-хоррора "Субстанция" с Деми Мур (фото)

премьера провокационного боди-хоррора " ", фильм с Деми Мур, премьера фильма, фото с премьеры фильма Субстанция
Фото: Максим Лісовий | Евгений Еремин, Серж Смолин

Премьерный показ провокационной картины собрал знаменитостей и журналистов на коктейле по случаю старта показа ожидаемой каннской премьеры в Киеве.

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Известные телеведущие Марина Аристова и Надежда Матвеева и многие другие звездные гости побывали на допремьерном показе фильма "Субстанция". Событие состоялось в среду, 9 октября, в кинотеатре Планеты Кино в РЦ Blockbaster. Фокус побывал на событии.

О чем фильм "Субстанция" 2024

Лента "Субстанция" — это англо-американо-французский феминистский кинофильм в жанре боди-хоррора, снятый режиссером Корали Фаржа. Впервые фильм был представлен на Каннском кинофестивале, где работа получила приз за лучший сценарий

В сюжете ленты события развиваются вокруг главной героини — 50-летней Элизабет Спаркл, которая в жизни реализовала себя как актриса, получившая Оскар и телеведущая фитнес шоу. Главную героиню в фильме сыграла 61-летняя американская актриса Деми Мур, которую ранее зрители могли видеть в фильмах "Призрак", "Непристойное предложение", "Солдат Джейн". Так, по сюжету Элизабет узнает, что компания хочет уволить ее с работы на телевидении, поскольку планирует взять на ее место более молодую и красивую девушку. Чтобы избежать увольнения Элизабет узнает о препарате, который обладает способностью восстанавливать клетки. В рекламе препарата утверждают, что он поможет создать "лучшую версию тебя", поэтому журналистка решается создать себе замену. Так рождается Сью — в фильме ее роль исполняет 29-летняя Маргарет Кволли, которую ранее зрители могли видеть в фильмах "Бедные создания" и "Однажды… в Голливуде".

Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Яна Алтухова Fullscreen
Яна Алтухова
Серж Сммолин Евгений Еремин Fullscreen
Серж Сммолин Евгений Еремин
Марина Аристова Fullscreen
Марина Аристова
Фото: Максим Лісовий
Татьяна Карикова Fullscreen
Татьяна Карикова
Фото: Максим Лісовий
Светлана Третьякова Fullscreen
Светлана Третьякова
Ксения Виноградова Fullscreen
Ксения Виноградова
Катерина Кулик Fullscreen
Катерина Кулик
Фото: Максим Лісовий
премьера провокационного боди-хоррора " ", фильм с Деми Мур, премьера фильма, фото с премьеры фильма Субстанция Fullscreen
Макс Киреев
Фото: Максим Лісовий
премьера провокационного боди-хоррора " ", фильм с Деми Мур, премьера фильма, фото с премьеры фильма Субстанция Fullscreen
Олег-Родион Шурыгин-Грекалов, Тая Борисенко
Фото: Максим Лісовий
премьера провокационного боди-хоррора " ", фильм с Деми Мур, премьера фильма, фото с премьеры фильма Субстанция Fullscreen
Маргарита Хилько
Фото: Максим Лісовий
премьера провокационного боди-хоррора " ", фильм с Деми Мур, премьера фильма, фото с премьеры фильма Субстанция Fullscreen
Влада Дидкова, Богдана Матвийчук
Фото: Максим Лісовий
премьера провокационного боди-хоррора " ", фильм с Деми Мур, премьера фильма, фото с премьеры фильма Субстанция Fullscreen
Виктория Кагаловская
Фото: Максим Лісовий
премьера провокационного боди-хоррора " ", фильм с Деми Мур, премьера фильма, фото с премьеры фильма Субстанция Fullscreen
Андрей Ковальский и Татьяна Хитрик
Фото: Максим Лісовий
Виктория Кагаловская и Марина Аристова, премьера провокационного боди-хоррора " ", фильм с Деми Мур, премьера фильма, фото с премьеры фильма Субстанция Fullscreen
Виктория Кагаловская и Марина Аристова
Фото: Максим Лісовий
Ольга Саенко, премьера провокационного боди-хоррора " ", фильм с Деми Мур, премьера фильма, фото с премьеры фильма Субстанция Fullscreen
Ольга Саенко
Фото: Максим Лісовий
Виктория Кагаловская, Марина Аристова, Анна Малиновская, премьера провокационного боди-хоррора " ", фильм с Деми Мур, премьера фильма, фото с премьеры фильма Субстанция Fullscreen
Виктория Кагаловская, Марина Аристова, Анна Малиновская
Фото: Максим Лісовий
Катя Тейлор, Ольга Бесхмельницына, Яна Алтухова, премьера провокационного боди-хоррора " ", фильм с Деми Мур, премьера фильма, фото с премьеры фильма Субстанция Fullscreen
Катя Тейлор, Ольга Безхмельницына, Яна Алтухова
Фото: Максим Лісовий
Евгений Еремин, Шандра, премьера провокационного боди-хоррора " ", фильм с Деми Мур, премьера фильма, фото с премьеры фильма Субстанция Fullscreen
Евгений Еремин, Шандра
Фото: Максим Лісовий
Надежда Матвеева, премьера провокационного боди-хоррора " ", фильм с Деми Мур, премьера фильма, фото с премьеры фильма Субстанция Fullscreen
Надежда Матвеева
Фото: Максим Лісовий
Лидия Новоселецкая Fullscreen
Лидия Новоселецкая
Victoria NIRO Fullscreen
Victoria NIRO
Фото: Максим Лісовий
Марина Аристова Fullscreen
Марина Аристова
Fullscreen
Дана Маслюк Fullscreen
Дана Маслюк
Fullscreen

Напомним, ранее мы писали, что лидер группы Bahroma выступил перед эксклюзивным показом фильма "Буча".

Кроме этого, Фокус писал, что Владимир Кличко и Тина Кароль: как прошла звездная премьера "Подъемной силы".