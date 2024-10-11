Марина Арістова і Серж Смолін побували на прем'єрі боді-хоррора "Субстанція" з Демі Мур (фото)
Прем'єрний показ провокаційної картини зібрав знаменитостей і журналістів на коктейлі з нагоди старту показу очікуваної каннської прем'єри в Києві.
Відомі телеведучі Марина Арістова і Надія Матвєєва та багато інших зіркових гостей побували на допрем'єрному показі фільму "Субстанція". Подія відбулася в середу, 9 жовтня, в кінотеатрі Планети Кіно в РЦ Blockbaster. Фокус побував на події.
Про що фільм "Субстанція" 2024
Стрічка "Субстанція" — це англо-американо-французький феміністський кінофільм у жанрі боді-горору, режисером якого став зрежисований Коралі Фаржею. Вперше фільм був представлений на Каннському кінофестивалі, де робота отримала приз за найкращий сценарій
У сюжеті стрічки події розвиваються навколо головної героїні — 50-річної Елізабет Спаркл, яка в житті реалізувала себе як акторка, що здобула Оскара і телеведуча фітнес шоу. Головну героїню у фільмі зіграла 61-річна американська актриса Демі Мур, яку раніше глядачі могли бачити у фільмах "Привид", "Непристойна пропозиція", "Солдат Джейн". Так, за сюжетом Елізабет дізнається, що компанія хоче звільнити її з роботи на телебаченні, оскільки планує взяти на її місце молодшу і красивішу дівчину. Щоб уникнути звільнення Елізабет дізнається про препарат, який має здатність відновлювати клітини. У рекламі препарату стверджують, що він допоможе створити "кращу версію тебе", тож журналістка наважується створити собі заміну. Так народжується Сью — у фільмі її роль виконує 29-річна Маргарет Кволлі, яку раніше глядачі могли бачити у фільмах "Бідні створіння" і "Одного разу... в Голлівуді".
Нагадаємо, раніше ми писали, що лідер гурту Bahroma виступив перед ексклюзивним показом фільму "Буча".
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