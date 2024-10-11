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Марина Арістова і Серж Смолін побували на прем'єрі боді-хоррора "Субстанція" з Демі Мур (фото)

прем'єра провокаційного боді-хоррора " ", фільм з Демі Мур, прем'єра фільму, фото з прем'єри фільму Субстанція
Фото: Максим Лісовий | Євген Єрьомін, Серж Смолін

Прем'єрний показ провокаційної картини зібрав знаменитостей і журналістів на коктейлі з нагоди старту показу очікуваної каннської прем'єри в Києві.

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Відомі телеведучі Марина Арістова і Надія Матвєєва та багато інших зіркових гостей побували на допрем'єрному показі фільму "Субстанція". Подія відбулася в середу, 9 жовтня, в кінотеатрі Планети Кіно в РЦ Blockbaster. Фокус побував на події.

Про що фільм "Субстанція" 2024

Стрічка "Субстанція" — це англо-американо-французький феміністський кінофільм у жанрі боді-горору, режисером якого став зрежисований Коралі Фаржею. Вперше фільм був представлений на Каннському кінофестивалі, де робота отримала приз за найкращий сценарій

У сюжеті стрічки події розвиваються навколо головної героїні — 50-річної Елізабет Спаркл, яка в житті реалізувала себе як акторка, що здобула Оскара і телеведуча фітнес шоу. Головну героїню у фільмі зіграла 61-річна американська актриса Демі Мур, яку раніше глядачі могли бачити у фільмах "Привид", "Непристойна пропозиція", "Солдат Джейн". Так, за сюжетом Елізабет дізнається, що компанія хоче звільнити її з роботи на телебаченні, оскільки планує взяти на її місце молодшу і красивішу дівчину. Щоб уникнути звільнення Елізабет дізнається про препарат, який має здатність відновлювати клітини. У рекламі препарату стверджують, що він допоможе створити "кращу версію тебе", тож журналістка наважується створити собі заміну. Так народжується Сью — у фільмі її роль виконує 29-річна Маргарет Кволлі, яку раніше глядачі могли бачити у фільмах "Бідні створіння" і "Одного разу... в Голлівуді".

Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Яна Алтухова Fullscreen
Яна Алтухова
Серж Сммолін Євген Єрьомін Fullscreen
Серж Сммолін Євген Єрьомін
Марина Арістова Fullscreen
Марина Арістова
Фото: Максим Лісовий
Тетяна Карікова Fullscreen
Тетяна Карікова
Фото: Максим Лісовий
Світлана Третьякова Fullscreen
Світлана Третьякова
Ксенія Виноградова Fullscreen
Ксенія Виноградова
Катерина Кулик Fullscreen
Катерина Кулик
Фото: Максим Лісовий
прем'єра провокаційного боді-хоррора " ", фільм з Демі Мур, прем'єра фільму, фото з прем'єри фільму Субстанція Fullscreen
Макс Кірєєв
Фото: Максим Лісовий
прем'єра провокаційного боді-хоррора " ", фільм з Демі Мур, прем'єра фільму, фото з прем'єри фільму Субстанція Fullscreen
Олег-Родіон Шуригін-Грекалов, Тая Борисенко
Фото: Максим Лісовий
прем'єра провокаційного боді-хоррора " ", фільм з Демі Мур, прем'єра фільму, фото з прем'єри фільму Субстанція Fullscreen
Маргарита Хилько
Фото: Максим Лісовий
прем'єра провокаційного боді-хоррора " ", фільм з Демі Мур, прем'єра фільму, фото з прем'єри фільму Субстанція Fullscreen
Влада Дідкова, Богдана Матвійчук
Фото: Максим Лісовий
прем'єра провокаційного боді-хоррора " ", фільм з Демі Мур, прем'єра фільму, фото з прем'єри фільму Субстанція Fullscreen
Вікторія Кагаловська
Фото: Максим Лісовий
прем'єра провокаційного боді-хоррора " ", фільм з Демі Мур, прем'єра фільму, фото з прем'єри фільму Субстанція Fullscreen
Андрій Ковальський і Тетяна Хитрик
Фото: Максим Лісовий
Вікторія Кагаловська і Марина Арістова, прем'єра провокаційного боді-хоррора " ", фільм з Демі Мур, прем'єра фільму, фото з прем'єри фільму Субстанція Fullscreen
Вікторія Кагаловська та Марина Арістова
Фото: Максим Лісовий
Ольга Саєнко, прем'єра провокаційного боді-хоррора " ", фільм з Демі Мур, прем'єра фільму, фото з прем'єри фільму Субстанція Fullscreen
Ольга Саєнко
Фото: Максим Лісовий
Вікторія Кагаловська, Марина Арістова, Анна Малиновська, прем'єра провокативного боді-хоррора " ", фільм з Демі Мур, прем'єра фільму, фото з прем'єри фільму Субстанція Fullscreen
Вікторія Кагаловська, Марина Арістова, Анна Малиновська
Фото: Максим Лісовий
Катя Тейлор, Ольга Бесхмельніцина, Яна Алтухова, прем'єра провокаційного боді-хоррора " ", фільм з Демі Мур, прем'єра фільму, фото з прем'єри фільму Субстанція Fullscreen
Катя Тейлор, Ольга Безхмельніцина, Яна Алтухова
Фото: Максим Лісовий
Євген Єрьомін, Шандра, прем'єра провокаційного боді-хоррора " ", фільм з Демі Мур, прем'єра фільму, фото з прем'єри фільму Субстанція Fullscreen
Євген Єрьомін, Шандра
Фото: Максим Лісовий
Надія Матвєєва, прем'єра провокаційного боді-хоррора " ", фільм з Демі Мур, прем'єра фільму, фото з прем'єри фільму Субстанція Fullscreen
Надія Матвєєва
Фото: Максим Лісовий
Лідія Новоселецька Fullscreen
Лідія Новоселецька
Вікторія НІРО Fullscreen
Вікторія НІРО
Фото: Максим Лісовий
Марина Арістова Fullscreen
Марина Арістова
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Дана Маслюк Fullscreen
Дана Маслюк
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Нагадаємо, раніше ми писали, що лідер гурту Bahroma виступив перед ексклюзивним показом фільму "Буча".

Крім цього, Фокус писав, що Володимир Кличко і Тіна Кароль: як пройшла зіркова прем'єра "Підйомної сили".