Лидер группы Bahroma выступил перед эксклюзивным показом фильма "Буча" (фото)

Режиссер картины и актеры пообщались с журналистами и поделились впечатлениями от съемок и показа ленты в зарубежных странах.

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В столичном инновационном парке Unit.City состоялся эксклюзивный презентационный показ фильма "Буча", который смогли посмотреть резиденты парка и представители СМИ. Фокус побывал на событии.

Так, зрители имели возможность вживую услышать выступление солиста группы Bahroma Романа Бахарева, который исполнил официальный саундтрек к фильму — песню "Квітень" и еще несколько своих песен, а также пообщаться с командой фильма, среди которых были режиссер Станислав Тиунов, актриса Анастасия Нестеренко, актеры Артемий Егоров и лидер группы Bahroma — Роман Бахарев.

Известно, что лента "Буча" — это фильм, который рассказывает правду о событиях, происходивших в Киевской области во время оккупации. Кинолента полностью создана на реальных событиях, которые происходили на территории Украины в период с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину и объявила войну.

В основе сюжета разворачивается история гражданина Казахстана, который в свое время (еще в 2019 году) получил убежище в Украине. В 2022 году оказавшись в эпицентре российско-украинской войны, мужчина стал одним из фигурантов войны. Известно, что в период боевых действий в Буче он сумел спасти более 200 украинцев, которые оказались в плену оккупированных территорий российской армией.

Актер Артемий Егоров Фото: пресслужба фільму Буча

Фото: пресслужба фільму Буча

Лидер группы Bahroma — Роман Бахарев Фото: пресслужба фільму Буча

Фото: пресслужба фільму Буча

Станислав Тиунов, актриса Анастасия Нестеренко, актеры Артемий Егоров и лидер группы Bahroma Роман Бахарев Фото: пресслужба фільму Буча

Фото: пресслужба фільму Буча

Режиссер фильма Станислав Тиунов Фото: пресслужба фільму Буча

Фото: пресслужба фільму Буча

Напомним, ранее мы писали, что вышел трейлер фильма "Буча" основанного на реальных событиях в Украине.