Лідер гурту Bahroma виступив перед ексклюзивним показом фільму "Буча" (фото)

Режисер картини та актори поспілкувалися з журналістами і поділилися враженнями від зйомок і показу стрічки в зарубіжних країнах.

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У столичному інноваційному парку Unit.City відбувся ексклюзивний презентаційний показ фільму "Буча", який змогли подивитися резиденти парку та представники ЗМІ. Фокус побував на події.

Так, глядачі мали змогу наживо почути виступ соліста гурту Bahroma Романа Бахарєва, який виконав офіційний саундтрек до фільму — пісню "Квітень" та ще кілька своїх пісень, а також поспілкуватися з командою фільму, серед яких були режисер Станіслав Тіунов, акторка Анастасія Нестеренко, актори Артемій Єгоров та лідер гурту Bahroma — Роман Бахарєв.

Відомо, що стрічка "Буча" — це фільм, який розповідає правду про події, що відбувалися в Київській області під час окупації. Кінострічка повністю створена на реальних подіях, які відбувалися на території України в період з 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабний наступ на Україну та оголосила війну.

В основі сюжету розгортається історія громадянина Казахстану, який свого часу (ще 2019 року) отримав притулок в Україні. У 2022 році, опинившись в епіцентрі російсько-української війни, чоловік став одним із фігурантів війни. Відомо, що в період бойових дій у Бучі він зумів врятувати понад 200 українців, які опинилися в полоні окупованих територій російською армією.

Актор Артемій Єгоров Фото: пресслужба фільму Буча

Фото: пресслужба фільму Буча

Лідер гурту Bahroma — Роман Бахарєв Фото: пресслужба фільму Буча

Фото: пресслужба фільму Буча

Станіслав Тіунов, акторка Анастасія Нестеренко, актори Артемій Єгоров і лідер гурту Bahroma Роман Бахарєв Фото: пресслужба фільму Буча

Фото: пресслужба фільму Буча

Режисер фільму Станіслав Тіунов Фото: пресслужба фільму Буча

Фото: пресслужба фільму Буча

Нагадаємо, раніше ми писали, що вийшов трейлер фільму "Буча" заснованого на реальних подіях в Україні.