Вийшов трейлер фільму "Буча" основаного на реальних подіях в Україні (відео)

Фільм "Буча", який знятий на основі подій, які відбувалися у перший рік повномасштабної війни в Україні, українцям покажуть вже восени.

Вже в листопаді українцям презентують художню стрічку основану на реальних подіях під назвою "Буча". Про це Фокусу повідомили продюсери фільму.

Відомо, що фільм вийде на кіноекрани 7 листопада. У кінострічці глядачі зможуть побачити та прожити події, які відбувалися у 2022 році у місті Буча. Зокрема мова йде про героїзм та трагічну долю українців, які постраждали в результаті російської агресії.

В основі сюжету глядачам покажуть історію громадянина Казахстану, який ще у 2019 році отримав притулок в Україні, однак вже в 2022 році опинився в епіцентрі російсько-української війни. Чоловік зумів врятувати понад 200 українців, які опинилися в полоні окупованих територій російською армією.

Відомо, що у фільмі знялись багато відомих українських акторів. Серед чоловічого складу 47-річний В’ячеслав Довженко, родом з Дніпра, 34-річний Артемій Єгоров, який родом з Києва, 44-річний Сергій Стрельніков, який народився в Росії, але все життя прожив в Україні на Київщині, 40-річний одесит Даніель Салема, який служить на фронті, а також 42-річний польський актор Цезарій Лукашевич, який виконав головну чоловічу роль у стрічці. Серед жіночого акторського складу: 26-річна Катерина Олос, яка родом з Полтави та 24-річна Анастасія Нестеренко, родом з Житомирщини.

Режисером фільму став 41-річний харків’янин Станіслав Тіунов, а сценаристом та продюсером Олександр Щур.

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