"Веном" повертається: розробники фільму презентували перший трейлер "Останній танець"

Варто зазначити, що назва трилогії "Останній танець" дає зрозуміти глядачам, що цей епізод фільму стане останнім. Прем’єра третьої частини відбудеться вже цієї осені — 24 жовтня.

В середині осені 2024 на кіноекрани повернеться американський фантастичний екшн про супергероїв, заснований на персонажі Marvel Comics Веномі, "Веном: Останній танець". Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment презентувала перший трейлер фільму в якому головну роль зіграв незмінний Том Гарді.

Зокрема, "Веном: Останній танець" — це третя частина трилогії, в якій головний герой, журналіст Едді Брок, якого зіграв 46-річний британський актор, якого глядачі вже бачили в попередніх частинах фільму, возз'єднається з Веномом — розумним інопланетянином, з яким вже також знайомий глядач. У продовжені Едді матиме надлюдські здібності, завдяки яким, в команді з Веномом, буде боротися проти злих героїв.

Головний герой рятуватиме людей, проходячи через складні ситуації та небезпеку. У третій частині екшина Едді та Веном також будуть вимушені тікати, адже їх переслідують два світи.

Режисером стрічки виступила 50-річна британська сценаристка Келлі Марсел, яка раніше дебютувала автором фільму "Врятувати містера Бенкса", який вийшов у 2013 та сценаристом фільму "П'ятдесят відтінків сірого", який презентували глядачу у 2015 році. Келлі також була сценаристкою у попередніх двух частинах "Веном" та його продовження "Веном: Нехай буде бійня". У третій частині екшена "Веном: Останній танець" Келлі Марсел дебютує як режисер.

Серед акторського складу у третій частині екшену глядачі побачать незмінного Тома Гарді, який, як відомо, за виконання своєї ролі отримає гонорар в розмірі $20 млн.

Крім цього, у фільмі з’являться 46-річний британський актор Чиветел Еджіофор, раніше відомий ролями у фільмах "12 років рабства", "Доктор Стрендж", а також 34-річна британська акторка Джуно Темпл, відома ролями у фільмах "Тед Лассо" та "Спокута".

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