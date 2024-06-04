Дочка Бреда Пітта заплатила своєму адвокату за відмову від прізвища батька

Шанси на те, що діти Пітта помиряться з ним, світські оглядачі оцінюють як нульові. Крім Шайло, прізвище батька відмовляються використовувати й інші сини та дочки актора.

Не встигли шанувальники голлівудської суперзірки Бреда Пітта переварити новину про те, що його старша рідна донька Шайло офіційно попросила про те, щоб прибрати його прізвище зі своїх документів, як з'явилися деталі цієї історії, пише Daily Mail.

За словами джерел з оточення Джолі та її сім'ї, Шайло особисто найняла адвоката і заплатила йому, щоб той зробив усе необхідне і забезпечив їй у документах тільки прізвище матері.

27 травня дівчині виповнилося 18 років, і цього дня вона подала відповідні документи на зміну прізвища Джолі-Пітт на Джолі.

"Шайло найняла власного адвоката і сама заплатила за нього, тому Енджі не знає і не може про це говорити. Але якщо ви запитуєте, чи пов'язано це з історією насильства або порушенням прав жертв Шайло, то так, це частина цього", — пояснило джерело.

Раніше в ЗМІ фігурувала інформація про те, що Шайло хоче переїхати до батька, і що Бред хоче зробити все можливе, щоб зблизитися з дочкою. Однак у світлі останніх подій ці новини виглядають мало схожими на правду.

На думку оглядачів світської хроніки, вірогідність того, що Пітт помириться зі своїми дітьми після сумнозвісної і спірної конфронтації на приватному літаку 2016 року, здається нульовою.

У звіті ФБР про інцидент, опублікованому 2022 року, Джолі звинуватила тоді ще чоловіка у фізичному насильстві під час польоту до Каліфорнії. Вона заявила, що той схопив її за голову і плечі та тряс її, кричачи: "Ти псуєш цю сім'ю", чотири рази вдарив кулаком по стелі літака, огризнувся на своїх дітей і облив Анджеліну пивом.

У документах ідеться про те, що актор також ударив одного з дітей, але пізніше поліція Лос-Анджелеса зняла з нього звинувачення.

Боротьба за опіку над трьома рідними і трьома прийомними дітьми між колишнім подружжям закінчилася тим, що Пітт отримав 50%, проте пізніше це рішення скасували за апеляцією.

Актор попросив суддю втрутитися і сказати Анджеліні, що вона не повинна підслуховувати його розмови з дітьми по мобільному телефону. Суддя також призначив Пітту і дітям "терапію возз'єднання".

Бред влаштував у себе вдома скейт-парк для Шайло, а зовсім нещодавно й артстудію. Він посилав машини й охорону, щоб забирати дітей до себе, але, на жаль, ніщо з цього не зблизило їх.

Раніше Фокус писав, що в мережі з'явилося нове відео з дочкою Пітта і Джолі.