Дочь Брэда Питта заплатила своему адвокату за отказ от фамилии отца

Шансыы на то, что дети Питта помирятся с ним, светские обозреватели оценивают как нулевые. Кроме Шайло, фамилию отца отказываются использовать и другие сыновья и дочери актера.

Не успели поклонники голливудской суперзвезды Брэда Питта переварить новость о том, что его старшая родная дочь Шайло официально попросила о том, чтобы убрать его фамилию из своих документов, как появились детали этой истории, пишет Daily Mail.

По словам источников из окружения Джоли и ее семьи, Шайло сама наняла адвоката и заплатила ему, чтобы тот сделал все необходимое и обеспечил ей в документах только фамилию матери.

27 мая девушке исполнилось 18 лет, и в этот день она подала соответствующие документы на смену фамилии Джоли-Питт на Джоли.

"Шайло наняла собственного адвоката и сама заплатила за него, поэтому Энджи не знает и не может об этом говорить. Но если вы спрашиваете, связано ли это с историей насилия или нарушением прав жертв Шайло, то да, это часть этого", – объяснил источник.

Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что Шайло хочет переехать к отцу, и что Брэд хочет сделать все возможное, чтобы сблизиться с дочерью. Однако в свете последних событий эти новости выглядят мало похожими на правду.

По мнению обозревателей светской хроники, вероятность того, что Питт помирится со своими детьми после печально известной и спорной конфронтации на частном самолете в 2016 году, кажется нулевой.

В отчете ФБР об инциденте, опубликованном в 2022 году, Джоли обвинила тогда еще мужа в физическом насилии во время полета в Калифорнию. Она заявила, что тот схватил ее за голову и плечи и тряс ее, крича: "Ты портишь эту семью", четыре раза ударил кулаком по потолку самолета, огрызнулся на своих детей и облил Анджелину пивом.

В документах говорится, что актер также ударил одного из детей, но позже полиция Лос-Анджелеса сняла с него обвинения.

Борьба за опеку над тремя родными и тремя приемными детьми между бывшими супругами закончилась тем, что Питт получил 50%, однако позже это решение было отменено по апелляции.

Актер попросил судью вмешаться и сказать Анджелине, что она не должна подслушивать его разговоры с детьми по мобильному телефону. Судья также назначил Питту и детям "терапию воссоединения".

Брэд устроил у себя дома скейт-парк для Шайло, а совсем недавно и арт-студию. Он посылал машины и охрану, чтобы забирать детей к себе, но к сожалению, ничто из этого не сблизило их.

Ранее Фокус писал, что в сети появилось новое видео с дочерью Питта и Джоли.