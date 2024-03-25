Донька Анджеліни Джолі переїжджає до Бреда Пітта - ЗМІ

Бред Пітт зрадів рішенню доньки і вже в очікуванні воз'єднання з нею. Натомість рішення доньки не дуже сподобалося Анджеліні Джолі.

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17-річна донька голлівудської пари Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Шайло Джолі-Пітт прийняла рішення переїхати в розкішний маєток свого батька. Таку інформацію повідомило видання IN TOUCH WEEKLY посилаючись на інформацію наближених до родини осіб

Зокрема, інсайдери стверджують, що незабаром дівчинці виповнюється 18 років і вона мріє досягнувши повноліття возз'єднатися з батьком. Дівчина буде жити в маєтку Los Feliz вартість якого 8,3 мільйона доларів.

Що зумовило таке рішення дівчини точно не відомо, однак джерела стверджують, що це ніяк не пов’язано з конфліктами між донькою та матір’ю. Крім цього, ні для кого не таємниця, що з дитинства Шайло була татовою донечкою і обожнювала свого батька.

Інсайдери наголошують, що такий сценарій по душі Бреду, адже нарешті здійснилася його мрія щодо возз'єднання з дітьми, яких вони з Джолі ділять багато років.

Шайло Питт Фото: Скриншот

Натомість 48-річна актриса не дуже зраділа такому рішенню доньки, адже протягом 8 років вона судиться з Бредом щодо опіки над дітьми, а донька добровільно матиме змогу приймати рішення, оскільки стане повнолітньою.

"Звичайно, Анджеліна не була щаслива, але вона знає, що Шайло тепер доросла і може приймати власні рішення", — пише видання.

Варто відзначити, що Бред живе за кілька кварталів від комплексу Анджеліни, тому дівчина в будь-який час може навідатись в гості до матері, своїх братів та сестер.

Варто відзначити, що Анджеліна та Бред почали зустрічатися з 2005 року. Вже через рік у них народилася донька. вже через чотири роки ( у 2010 році) пара офіційно одружилася. На це їх вмовили шестеро їхніх дітей: пара виховує Захару з Ефіопії, Медокса з Камбоджі, Пакса з В'єтнаму, а також своїх біологічних дітей — доньку Шилох-Нувель і двійнят Нокса і Вів'єн.

Пара пробула у шлюбі 11 років, однак у 2016 році стало відомо, що пара розлучається. Весь цей час між парою тривають конфлікти та суди щодо поділу їх дітей та майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, Анджеліна Джолі зазнала поразки в суді від Бреда Пітта. Крім цього, Фокус писав, що Бред Пітт закоханий в Інес де Рамон.