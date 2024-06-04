"Веном" возвращается: разработчики фильма презентовали первый трейлер "Последний танец"

Стоит отметить, что название трилогии "Последний танец" дает понять зрителям, что этот эпизод фильма станет последним. Премьера третьей части состоится уже этой осенью — 24 октября.

В середине осени 2024 года на киноэкраны вернется американский фантастический экшн о супергероях, основанный на персонаже Marvel Comics Веноме, "Веном: Последний танец". Кинокомпания Sony Pictures Entertainment презентовала первый трейлер фильма в котором главную роль сыграл неизменный Том Харди.

В частности, "Веном: Последний танец" — это третья часть трилогии, в которой главный герой, журналист Эдди Брок, которого сыграл 46-летний британский актер, которого зрители уже видели в предыдущих частях фильма, воссоединится с Веномом — разумным инопланетянином, с которым уже также знаком зритель. В продолжении Эдди будет обладать сверхчеловеческими способностями, благодаря которым, в команде с Веномом, будет бороться против злых героев.

Главный герой будет спасать людей, проходя через сложные ситуации и опасность. В третьей части экшина Эдди и Веном также будут вынуждены бежать, ведь их преследуют два мира.

Режиссером ленты выступила 50-летняя британская сценаристка Келли Марсел, которая ранее дебютировала автором фильма "Спасти мистера Бэнкса", который вышел в 2013 и сценаристом фильма "Пятьдесят оттенков серого", который презентовали зрителю в 2015 году. Келли также была сценаристкой в предыдущих двух частях "Веном" и его продолжение "Веном: Да будет бойня". В третьей части экшина "Веном: Последний танец" Келли Марсел дебютирует как режиссер.

Среди актерского состава в третьей части экшена зрители увидят неизменного Тома Харди, который, как известно, за исполнение своей роли получит гонорар в размере $20 млн.

Кроме этого, в фильме появятся 46-летний британский актер Чиветел Эджиофор, ранее известный ролями в фильмах "12 лет рабства", "Доктор Стрэндж", а также 34-летняя британская актриса Джуно Темпл, известная ролями в фильмах "Тед Лассо" и "Искупление".

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