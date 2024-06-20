Вышел трейлер фильма "Буча" основанного на реальных событиях в Украине (видео)

Фильм "Буча", который снят на основе событий, которые происходили в первый год полномасштабной войны в Украине, украинцам покажут уже осенью.

Уже в ноябре украинцам презентуют художественную ленту основанную на реальных событиях под названием "Буча". Об этом Фокусу сообщили продюсеры фильма.

Известно, что фильм выйдет на киноэкраны 7 ноября. В киноленте зрители смогут увидеть и прожить события, которые происходили в 2022 году в городе Буча. В частности речь идет о героизме и трагической судьбе украинцев, пострадавших в результате российской агрессии.

В основе сюжета зрителям покажут историю гражданина Казахстана, который еще в 2019 году получил убежище в Украине, однако уже в 2022 году оказался в эпицентре российско-украинской войны. Мужчина сумел спасти более 200 украинцев, которые оказались в плену оккупированных территорий российской армией.

Известно, что в фильме снялись многие известные украинские актеры. Среди мужского состава 47-летний Вячеслав Довженко, родом из Днепра, 34-летний Артемий Егоров, который родом из Киева, 44-летний Сергей Стрельников, который родился в России, но всю жизнь прожил в Украине на Киевщине, 40-летний одессит Даниэль Салема, который служит на фронте, а также 42-летний польский актер Цезарий Лукашевич, который исполнил главную мужскую роль в ленте. Среди женского актерского состава: 26-летняя Екатерина Олос, которая родом из Полтавы и 24-летняя Анастасия Нестеренко, родом из Житомирщины.

Режиссером фильма стал 41-летний харьковчанин Станислав Тиунов, а сценаристом и продюсером Александр Щур.

Напомним, ранее мы писали, что вышел новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 с украинской озвучкой.

Кроме этого, Фокус писал, что "Веном" возвращается: разработчики фильма презентовали первый трейлер "Последний танец".