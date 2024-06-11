Вышел новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 с украинской озвучкой (видео)

Разработчики обещают пользователям еще больше интересных локаций, мутантов и неожиданных поворотов. S.T.A.L.K.E.R. 2 ьудет доступен уже с 5 сентября.

Студия GSC Game World в партнерстве с презентацией Xbox Showcase представила на своем YouTube-канале новый трейлер шутера "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" с украинской озвучкой.

"Зона — это то, чем вы ее считаете. Я показал вам, как я это вижу. Идите своей дорогой, и вы по-своему воспримете Зону. S.T.A.L.K.E.R. — это огромный открытый мир без границ и нелинейный сюжет. 2: Heart of Chernobyl выйдет на Xbox Series X|S и ПК 5 сентября 2024 года. Игра будет доступна в первый же день с Xbox Game Pass", – говорится в подписи к видео.

Главный герой – одинокий сталкер Стаф. Он преодолевает опасную и неизведанную территорию в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, уничтожая по пути хищников, противостоя радиации и врагам.

Разработчики обещают, что поклонники игры получат разнообразный опыт, увидят необычные локации, архианолмалии и даже мутантов вроде кота Баюна. В S.T.A.L.K.E.R. 2 тажже предусмотрены пункты, гре игроки смогут отдохнуть и подготовиться к новой миссии.

Интересным является и звуковое сопровождение игры. Юзеры услышат треки "Край" Николая Мозгового, "Энергетик" от ДК Энергетик и "Хризантемы" от Анастимозы.

Добавим, что игра первоначально была анонсирована в 2010 году и должна была выйти в 2012 году, но этот первоначальный проект был отменен, а команда разработчиков распущена. В 2018 году GSC Game World объявила о возобновлении разработки.

Ранее Фокус писал, что россиянин обиделся на создателей нового S.T.A.L.K.E.R. из-за языка и начал шантажировать разработчиков, обещая слить в сеть все секретные материалы по игре.