Вийшов новий трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2 з українською озвучкою (відео)

Розробники обіцяють користувачам ще більше цікавих локацій, мутантів і несподіваних поворотів. S.T.A.L.K.E.R. 2 буде доступний уже з 5 вересня.

Студія GSC Game World у партнерстві з презентацією Xbox Showcase представила на своєму YouTube-каналі новий трейлер шутера "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" з українською озвучкою.

"Зона — це те, чим ви її вважаєте. Я показав вам, як я це бачу. Ідіть своєю дорогою, і ви по-своєму сприймете Зону. S.T.A.L.K.E.R. — це величезний відкритий світ без кордонів і нелінійний сюжет. 2: Heart of Chernobyl вийде на Xbox Series X|S і ПК 5 вересня 2024 року. Гра буде доступна в перший же день з Xbox Game Pass", — йдеться у підписі до відео.

Головний герой — самотній сталкер Стаф. Він долає небезпечну і незвідану територію в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, знищуючи по дорозі хижаків, протистоячи радіації та ворогам.

Розробники обіцяють, що шанувальники гри отримають різноманітний досвід, побачать незвичайні локації, архіанолмалії та навіть мутантів на кшталт кота Баюна. У S.T.A.L.K.E.R. 2 також передбачені пункти, де гравці зможуть відпочити та підготуватися до нової місії.

Цікавим є і звуковий супровід гри. Юзери почують треки "Край" Миколи Мозгового, "Енергетик" від ДК Енергетик та "Хризантеми" від Анастимози.

Додамо, що гра спочатку була анонсована 2010 року і мала вийти 2012 року, але цей початковий проєкт було скасовано, а команду розробників розпущено. У 2018 році GSC Game World оголосила про відновлення розробки.

Раніше Фокус писав, що росіянин образився на творців нового S. T. A. L. K. E. R. через мову і почав шантажувати розробників, обіцяючи злити в мережу всі секретні матеріали по грі.