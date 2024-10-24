Соломія Вітвіцька разом із коханим відвідала прем'єру фільму "Веном: Останній танець" (фоторепортаж)

Прем'єрний показ фантастичного блокбастера зібрав знаменитостей і журналістів.

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Телеведуча Соломія Вітвіцька разом зі своїм коханим військовослужбовцем Олексієм Сітайлом завітала на допрем'єрний показ американського фантастичного екшну про супергероїв, заснованого на персонажі Marvel Comics Веномі, "Веном: Останній танець". Подія відбулася 22 жовтня в кінотеатрі мережі "Планета кіно" в ТРЦ River Молл. Фокус побував на події.

Зауважимо, що "Веном: Останній танець" — це третя частина трилогії. Події розвиваються навколо головного героя, журналіста Едді Брока. Роль головного героя у фільмі дісталася британському акторові Тому Гарді, якого глядачі могли бачити в попередніх частинах. У цій частині Едді продовжить боротьбу з поганими героями.

Режисером третьої частини фільму стала британська сценаристка Келлі Марсел, відома також роботою над сценарієм фільму "П'ятдесят відтінків сірого". Серед акторського складу екшену глядачі побачать також британського актора Чіветела Еджіофора, якого глядачі могли бачити у фільмах "12 років рабства", "Доктор Стрендж", а також британську акторку Джуно Темпл, яка також мала ролі у стрічках "Тед Лассо" та "Спокута".

Соломія Вітвіцька (праворуч) Фото: Юрий Строкан

Любомир Левицький Фото: Юрий Строкан

Макс Кірєєв Фото: Юрий Строкан

Тетяна Карікова Фото: Юрий Строкан

Оксана Гутцайт із донькою Фото: Юрий Строкан

Андрій Твердак Фото: Юрий Строкан

Інна Гордєєва (праворуч) Фото: Юрий Строкан

Співак і актор LOGVIN Фото: Юрий Строкан

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла зіркова прем'єра "Підйомної сили".

Крім цього, Фокус писав, що Марина Арістова і Серж Смолін побували на прем'єрі боді-хоррора "Субстанція" з Демі Мур.