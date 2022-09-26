Дочка Моніки Белуччі вийшла на подіум у напівпрозорій сукні (фото, відео)

18-річна Дева вийшла на подіум у дуже відвертому вбранні.

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Акторку Моніку Белуччі та її дочку, Деву Кассель, днями можна було бачити на модному показі бренду Dolce & Gabbana в Мілані. Дева вийшла як модель на подіум, демонструючи вбрання з нової колекції, а Моніка сиділа серед запрошених зіркових гостей. Про це пише Gala.

Дева Кассель продемонструвала одяг бренду, який підкреслює тендітність жіночого образу. Вона вийшла в чорній напівпрозорій мереживній мінісукні, під якою виднілася чорна білизна, капронових панчохах, темних довгих рукавичках і ботильйонах на шпильці. Образ завершував масивний аксесуар —золотий хрест на ланцюжку на шиї.

Треба відзначити, що Деві Кассель, брюнетці, личило це трохи епатажне вбрання. Можливо, темні відтінки одягу трохи додають віку, але дівчина на подіумі мала стильний, юний і безтурботний вигляд.

Моніка Белуччі була не менш елегантною. 57-річна акторка прийшла на показ у чорних штанах і такому ж блейзері та чорних човниках Christian Louboutin. Папараці змогли зробити фото знаменитості, щойно вона увійшла до будівлі. У руках вона тримала квадратний клатч, а очі сховала за великими сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, влітку 2022 року Дева Кассель на подіумі демонструвала відверту сукню.