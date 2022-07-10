Шэрон Стоун, Хелен Миррен и Мэрайя Кэри появились в ярких образах на показе Dolce & Gabbana

Роскошный показ прошел на Сицилии и дизайнеры собрали на шоу всех своих друзей

В этом году шоу формата Alta Moda, которое празднует свой 10-летний юбилей, прошло на Сицилии, в месте, где зарождалась эта премиальная линия марки. Шоу прошло на сицилийской площади Пьяцца дель Дуомо и в Ortea Palace и собрало звезд на подиуме и вне его. В роскошных нарядах появились Хайди Клум, Хелен Миррен, Мэрайя Кэри, но главный фурор произвела 64-летняя Шэрон Стоун. Об этом пишет Tatler.

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Стефано Габбана верно охарактеризовал происходящее во время юбилейного показа, сказав: "Высокая мода научила нас, что все возможно".

[ + – ] Лени Клум - дочь Хайди Клум в показе Dolce & Gabbana

"Эта коллекция Alta Moda очень-очень-очень Dolce и Gabbana", — сказал Доменико Дольче. И не соврал, на подиум выходили модели в роскошнейших нарядах с яркими принтами, в кружевных вышитых юбках и строгих черных платьях с глубокими вырезами.

Показ вышел по-итальянски драматичным, так как даже в сумерках на Сицилии стояла нестерпимая жара и Хайди Клум, чья дочь Лени демонстрировала один из последних образов, подсчитала, что четыре модели упали.

"Я волновалась, удивительно наблюдать, как моя дочь идет по подиуму, но ходить проще, чем стоять полчаса подряд. Тяжело находиться на одном месте. И жарко", — сказала немецкая супермодель.

Журналисты с места событий сообщили, что в первом ряду сидели Шэрон Стоун и Хелен Миррен, также присутствовали леди Китти Спенсер, давняя модель и клиентка этого модного дома, а также прибыли маркиза Батская и актриса Дрю Бэрримор, которая появилась на показе, похожая на херувима в розовом шифоновом платье c цветочными рукавами.

[ + – ] Мэрайя Кэри с Доменико Дольче и Стефано Габбана Фото: Instagram mariahcarey [ + – ] Дрю Бэрримор, Мэрайя Кэри, Шэрон Стоун и Хелен Миррен Фото: Instagram mariahcarey

Мэрайя Кэри появилась на шоу под руку с Доменико Дольче и Стефано Габбана в приталенном платье с глубоким декольте и золотой тиаре с аквамаринами. И сразу после того, как она села на свое место – шоу началось.

Надо отметить, что каждый наряд в коллекции имел свое имя – Кармела, Екатерина, Мария и т.д. А силуэты и детали напоминали о барокко. А также Дольче и Габбана не изменили себе, выпустив на подиум двух своих любимых моделей и дочек знаменитостей — Деву Кассель и Лени Клум.

[ + – ] Хелен Миррен с Доменико Дольче и Стефано Габбана Фото: Instagram helenmirren

Зрители заявили, что на площади Пьяцца Дуомо, произошло слияние легенды, истории и религии. А Хелен Миррен за ужином, сказала, что это была "самая удивительная вещь, которую я когда-либо видела".