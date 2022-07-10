Шерон Стоун, Гелен Міррен та Мерая Кері з'явилися в яскравих образах на показі Dolce & Gabbana

Розкішний показ пройшов на Сицилії та дизайнери зібрали на шоу всіх своїх друзів

Цього року шоу формату Alta Moda, яке святкує свій 10-річний ювілей, відбулося на Сицилії, в місці, де зароджувалася ця преміальна лінія марки. Шоу пройшло на сицилійській площі П'яцца дель Дуомо та в Ortea Palace і зібрало зірок на подіумі та поза ним. У розкішному вбранні з'явилися Гайді Клум, Гелен Міррен, Мерая Кері, але головний фурор викликала 64-річна Шерон Стоун. Про це пише Tatler.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Стефано Габбана вірно охарактеризував те, що відбувається під час ювілейного показу, сказавши: "Висока мода навчила нас, що все можливо".

[ + – ] Лені Клум — дочка Гайді Клум у показі Dolce & Gabbana

"Ця колекція Alta Moda дуже-дуже-дуже Dolce та Gabbana", — сказав Доменіко Дольче. І не збрехав, на подіум виходили моделі в розкішних вбраннях з яскравими принтами, в мереживних вишитих спідницях та строгих чорних сукнях із глибокими вирізами.

Показ вийшов італійською драматичним, тому що навіть у сутінках на Сицилії стояла нестерпна спека і Гайді Клум, чия донька Лені демонструвала один з останніх образів, підрахувала, що чотири моделі впали.

"Я хвилювалася, дивно спостерігати, як моя дочка йде подіумом, але ходити простіше, ніж стояти пів години поспіль. Важко перебувати на одному місці. І спекотно", — сказала німецька супермодель.

Журналісти з місця подій повідомили, що в першому ряду сиділи Шерон Стоун і Гелен Міррен, також були присутні леді Кітті Спенсер, давня модель і клієнтка цього модного будинку, а також прибули маркіза Батська та акторка Дрю Беррімор, яка з'явилася на показі, схожа на херувима в рожевому шифоновому платті з квітковими рукавами.

[ + – ] Мерая Кері з Доменіко Дольче та Стефано Габбана Фото: Instagram mariahcarey [ + – ] Дрю Беррімор, Мерая Кері, Шерон Стоун та Гелен Міррен Фото: Instagram mariahcarey

Мерая Кері з'явилася на шоу під руку з Доменіко Дольче та Стефано Габбана у приталеній сукні з глибоким декольте та золотою тіарою з аквамаринами. І одразу після того, як вона сіла на своє місце — шоу розпочалося.

Слід зазначити, що кожне вбрання в колекції мало своє ім'я — Кармела, Катерина, Марія тощо. А силуети та деталі нагадували про бароко. А також Дольче та Габбана не зрадили собі, випустивши на подіум двох своїх улюблених моделей та доньок знаменитостей — Діву Кассель та Лені Клум.

[ + – ] Гелен Міррен з Доменіко Дольче та Стефано Габбана Фото: Instagram helenmirren

Глядачі заявили, що на площі П'яцца Дуомо відбулося злиття легенди, історії та релігії. А Хелен Міррен за вечерею сказала, що це була "найдивовижніша річ, яку я коли-небудь бачила".