49-летняя Хайди Клум появилась на обложке издания Super (фото)

Известная модель знает толк в эффектных образах.

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49-летняя немецкая супермодель Хайди Клум в своем Instagram-аккаунте опубликовала фото, сделанное для американского издания Super.

На снимке знаменитость позировала с завитыми волосами. Она оголила плечо, на котором видна розовая тонкая бретелька. Изюминкой образа стала помада фиолетового цвета.

Свой роскошный образ Клум дополнила массивными серьгами из желтого металла в виде вишен.

"Super" — это не только название журнала, для которого позирует немецкая супермодель, но и комментарий многих ее поклонников. Потому что, даже если модель отключила функцию комментариев к своей фотографии, она уже получила множество лайков от подписчиков.

Напомним, на 80-й ежегодной церемонии "Золотой глобус" среди гостей была модель Хайди Клум и ее 33-летний супруг Том Каулитц. Для светского выхода она выбрала мини-платье с пайетками серебристого цвета от Kevin Germanier.

Также Фокус писал, что на премьере фильма "Аватар: Путь воды" в Лос-Анджелесе, на синей дорожке знаменитая модель Хайди Клум позировала в роскошном полупрозрачном белом платье из шифона от украинского бренда Lever Couture.