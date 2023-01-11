В эффектном мини и в объятиях супруга: Хайди Клум блистала на "Золотом глобусе"

Звездная пара умеет привлечь к себе внимание.

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В The Beverly Hilton состоялась 80-я ежегодная церемония "Золотой глобус". На дорожке среди гостей была 49-летняя немецкая модель Хайди Клум и ее 33-летний супруг Том Каулитц. Об этом пишет Elle.

Знаменитая супермодель для светского выхода выбрала мини-платье с пайетками серебристого цвета, с разрезами по бокам и прозрачной вставкой на юбке, которое было эффектно декорировано лиловым перьям. Платье от Kevin Germanier из коллекции весна 2023. Свой аутфит Клум дополнила серебристым клатчем, аксессуарами от Lorraine Schwartz и босоножками на шпильках в оттенке металлик от Tom Ford.

Звезда также надела серьги-гвоздики, сделала укладку и очень насыщенный вечерний макияж с акцентом на глазах, накрасив веки лиловыми тенями в тон перьям на платье.

Муж модели Том Каулитц надел черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку. Позируя на дорожке в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, пара все время обнималась и продемонстрировала поцелуй на публике.

[ + – ] Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty Images [ + – ] Хайди Клум Фото: Getty Images

Также Фокус писал о самых эффектных нарядах красной дорожки "Золотого глобуса 2023".