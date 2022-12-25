У піжамах та шапочках Санти. Гайді Клум поділилася різдвяними фото (фото)
Зіркова пара провела святковий вечір у компанії рідних.
49-річна німецька топмодель та телеведуча Гайді Клум поділилася новорічним фото зі своїм чоловіком. Сімейний знімок зірка подіумів опублікувала у своєму Instagram з понад 10 млн підписників.
Перед Різдвом 2022, яке у Європі здебільшого святкують 25 грудня, топмодель вбралася у червону шапочку Санти, на якій писало "Мама". Також Гайді Клум була одягнута в червону піжаму та тримала в руках іграшку гнома.
Тим часом музикант Том Каулітц обрав для сімейного святкування картату піжаму та класичну шапочку Санти, на якій був напис "Том".
"🥰❤️", — лаконічно підписала фото німецька знаменитість.
Зокрема зіркова пара ввечері перед Різдвом з дітьми веселилась та запекла качок.
Гайді Клум та 33-річний учасник гурту Tokio Hotel одружилися у 2019 році. Зіркова пара часто ділиться спільними фото у соцмережах та виходить разом на публіку. Зокрема на геловінській вечірці 2022 топмодель продемонструвала нашумілий костюм дощового хробака, а її коханий на один вечір став рибалкою.
Нагадаємо, донька Гайді Клум Лені поділилася відвертим фото зі своїм бойфрендом.
Також Фокус писав про найкращий подарунок на Різдво близькій людині, на думку Гайді Клум.