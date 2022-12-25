У піжамах та шапочках Санти. Гайді Клум поділилася різдвяними фото (фото)

Зіркова пара провела святковий вечір у компанії рідних.

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49-річна німецька топмодель та телеведуча Гайді Клум поділилася новорічним фото зі своїм чоловіком. Сімейний знімок зірка подіумів опублікувала у своєму Instagram з понад 10 млн підписників.

Перед Різдвом 2022, яке у Європі здебільшого святкують 25 грудня, топмодель вбралася у червону шапочку Санти, на якій писало "Мама". Також Гайді Клум була одягнута в червону піжаму та тримала в руках іграшку гнома.

Тим часом музикант Том Каулітц обрав для сімейного святкування картату піжаму та класичну шапочку Санти, на якій був напис "Том".

"🥰❤️", — лаконічно підписала фото німецька знаменитість.

[ + – ] Гайді Клум з чоловіком

Зокрема зіркова пара ввечері перед Різдвом з дітьми веселилась та запекла качок.

[ + – ] Гайді Клум з родиною [ + – ] Гайді Клум з родиною

Гайді Клум та 33-річний учасник гурту Tokio Hotel одружилися у 2019 році. Зіркова пара часто ділиться спільними фото у соцмережах та виходить разом на публіку. Зокрема на геловінській вечірці 2022 топмодель продемонструвала нашумілий костюм дощового хробака, а її коханий на один вечір став рибалкою.

[ + – ] Гайді Клум з чоловіком на Геловін 2022 Фото: Getty

Нагадаємо, донька Гайді Клум Лені поділилася відвертим фото зі своїм бойфрендом.

Також Фокус писав про найкращий подарунок на Різдво близькій людині, на думку Гайді Клум.