В пижамах и шапочках Санты. Хайди Клум поделилась рождественскими фото (фото)

Звездная пара провела праздничный вечер в компании родных.

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49-летняя немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум поделилась новогодним фото со своим мужем. Семейный снимок звезда подиумов опубликовала в своем Instagram с более чем 10 млн подписчиков.

Перед Рождеством 2022, которое в Европе в большинстве своем празднуют 25 декабря, топ-модель облачилась в красную шапочку Санты, на которой писало "Мама". Также Хайди Клум была одета в красную пижаму и держала в руках игрушку гнома.

Тем временем музыкант Том Каулитц выбрал для семейного празднования клетчатую пижаму и классическую шапочку Санты, на которой была надпись "Том".

"🥰❤️", — лаконично подписала фото немецкая знаменитость.

[ + – ] Хайди Клум с мужем

В частности, звездная пара вечером перед Рождеством с детьми веселилась и запекла уток.

[ + – ] Хайди Клум с семьей [ + – ] Хайди Клум с семьей

Хайди Клум и 33-летний участник группы Tokio Hotel поженились в 2019 году. Звездная пара часто делится общими фотографиями в соцсетях и выходит вместе на публику. В частности на хэллоуинской вечеринке 2022 топ-модель продемонстрировала нашумевший костюм дождевого червя, а ее возлюбленный на один вечер стал рыбаком.

[ + – ] Хайди Клум с мужем на Хэллоуин 2022 Фото: Getty

Напомним, дочь Хайди Клум Лени поделилась откровенным фото со своим бойфрендом.

Также Фокус писал о лучшем подарке на Рождество близкому человеку, по мнению Хайди Клум.