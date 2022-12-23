Хайди Клум показала самый лучший подарок на Рождество для любимого человека (видео)

Идея от супермодели понравилась ее подписчикам.

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49-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум не устает радовать своих поклонников отменным чувством юмора, заставляя их улыбаться даже в самые пасмурные дни. Знаменитость, которая на Хэллоуин удивила весь мир костюмом дождевого червя, теперь показала, как сделать любимому человеку самый лучший подарок на Рождество. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре – сама Хайди и ее 33-летний супруг Том Каулитц возле роскошно украшенной елки. Клум катится по полу, заворачивая себя в подарочную бумагу.

"Просто заворачиваю рождественский подарок мужу", – пошутила Хайди перед более чем 10 миллионами подписчиков.

Ранее в сторис модель делилась видео процесса украшания елки. Она снимала Тома, когда он вешал на дерево игрушки и устанавливал звезду на верхушку.

Клум обладает неуемной фантазией и буквально фонтанирует идеями развлечений и подарков, однако ее супруг не отстает. Например, в свое время Том подарил Хайди кусок Бердинской стены. Мужчина, как и Клум, немец, но у него есть еще одна особенность: он родился в коммунистическом Восточном Берлине в 1989 году, всего за несколько недель до падения стены.

Подаренный кусок был покрыт рисунками Тьерри Нуара, который, как считается, был первым уличным художником, который рисовал на стене, что тогда было запрещено.

Том и Хайди поженились в 2019 году, до этого она была замужем за Силом, от которого у нее родились дети Генри (17 лет), Йохан (16 лет) и Лу (13 лет).

У Клум также есть 18-летняя дочь Лени, биологическим отцом которой является итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе. Сил удочерил девочку.

Как и мать, Лени делает успешную модельную карьеру.

Напомним, Хайди и Лени появились в рекламе пижам.