Гайді Клум показала найкращий подарунок на Різдво для коханої людини (відео)

Ідея супермоделі сподобалася її підписникам.

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49-річна німецька супермодель, акторка й телеведуча Гайді Клум не втомлюється радувати своїх шанувальників відмінним почуттям гумору, змушуючи їх посміхатися навіть у похмурі дні. Знаменитість, яка на Геловін здивувала весь світ костюмом дощового черв'яка, тепер показала, як зробити коханій людині найкращий подарунок на Різдво. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Instagram.

У кадрі — сама Гайді та її 33-річний чоловік Том Каулітц біля розкішно прикрашеної ялинки. Клум котиться по підлозі, загортаючи себе в подарунковий папір.

"Просто загортаю різдвяний подарунок чоловікові", — пожартувала Гайді перед більш ніж 10 мільйонами підписників.

Раніше в сторіс модель ділилася відео процесу прикрашання ялинки. Вона знімала Тома, коли він вішав на дерево іграшки та встановлював зірку на верхівку.

Клум має невгамовну фантазію і буквально фонтанує ідеями розваг і подарунків, проте її чоловік не відстає. Наприклад, свого часу Том подарував Гайді шматок Берлінської стіни. Чоловік, як і Клум, німець, але має ще одну особливість: він народився в комуністичному Східному Берліні в 1989 році, всього за кілька тижнів до падіння стіни.

Подарований шматок був покритий малюнками Тьєррі Нуара, який, вважається, був першим вуличним художником, який малював на стіні, що тоді було заборонено.

Том і Гайді одружилися у 2019 році, до цього вона була одружена із Сілом, від якого у неї народилися діти Генрі (17 років), Йоган (16 років) і Лу (13 років).

Клум також має 18-річну доньку Лені, біологічним батьком якої є італійський бізнесмен Флавіо Бріаторе. Сіл удочерив дівчинку.

Як і мати, Лені робить успішну модельну кар'єру.

Нагадаємо, Гайді й Лені з'явилися в рекламі піжам.