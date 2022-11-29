Гайді Клум разом з дочкою знялася в рекламі піжам

Мати та дочка виглядають, як сестри.

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49-річна німецька супермодель, актриса та телеведуча Гайді Клум разом зі своєю 18-річною дочкою Лені, яка пішла стопами матері та вирушила підкорювати подіуми, знялася в новій рекламній кампанії італійського білизняного бренду Intimissimi. Фотографію зі зйомки Гайді опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

На знімку мати й дочка виглядають, неначе сестри. Вони позують в однакових яскраво-червоних атласних піжамах, дивлячись одна на одну. Їхні риси обличчя і модельні фігури напрочуд схожі, і єдиною відмінністю між ними є лише різниця в зрості й світліше волосся Гайді в порівнянні з шоколадно-каштановим волоссям Лені.

"Потіште себе або когось зі свого списку подарунків новими святковими речами, доступними в офіційних магазинах @intimissimi та в інтернеті", — йдеться у підписі до поста кампанії.

Нещодавно в ефірі The Late Late Show з Джеймсом Корденом Гайді зізналася, що їй дуже важко дивитися, як швидко ростуть її діти, яких у неї четверо.

"Спочатку у них з'являється машина, і вони їздять, і це важко. Потім вони пересуваються країною, і це ще складніше. Я постійно боюся", — відверто сказала Клум.

Говорячи про Лені, супермодель зазначила, що дуже часто дзвонить дочці, яка цього року закінчила школу в Лос-Анджелесі та вступила до коледжу в Нью-Йорку.

"Тепер мені потрібний номер сусідки по кімнаті, щоб я могла прослуховувати сусідку по кімнаті, якщо вона не бере слухавку. А потім я візьму номер у сусідки, щоб зателефонувати їм", — додала дбайлива мати.

Нагадаємо, нещодавно Гайді Клум здивувала всіх світових ЗМІ своїм костюмом на Гелловін. На вечірці вона з'явилася в образі дощового хробака.