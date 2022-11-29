Хайди Клум вместе с дочерью снялась в рекламе пижам

Мать и дочь выглядят, как сестры.

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49-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вместе со своей 18-летней дочерью Лени, которая пошла по стопам матери и отправилась покорять подиумы, снялась в новой рекламной кампании итальянского бельевого бренда Intimissimi. Фотографию со съемки Хайди опубликовала на своей странице в соцсети.

На снимке мать и дочь выглядят, словно сестры. Они позируют в одинаковых ярко-красных атласных пижамах, смотря друг на друга. Их черты лица и модельные фигуры поразительно похожи, и единственным отличием между ними является лишь разница в росте и более светлые волосы Хайди по сравнению с шоколадно-каштановыми волосами Лени.

"Побалуйте себя или кого-то из своего списка подарков новыми праздничными вещами, доступными в официальных магазинах @intimissimi и в Интернете", — говорится в подписи к посту кампании.

Совсем недавно в эфире The Late Late Show с Джеймсом Корденом Хайди призналась, что ей очень тяжело смотреть, как быстро растут ее дети, которых у нее четверо.

"Сначала у них появляется машина, и они ездят, и это тяжело. Потом они передвигаются по стране, и это еще сложнее. Я постоянно боюсь", – откровенничала Клум.

Говоря о Лени, супермодель отметила, что очень часто звонит дочери, которая в этом году закончила школу в Лос-Анджелесе и поступила в колледж в Нью-Йорке.

"Теперь мне нужен номер соседки по комнате, чтобы я могла прослушивать соседку по комнате, если она не берет трубку. А потом я возьму номер у соседки, чтобы позвонить им", – добавила заботливая мать.

Напомним, недавно Хайди Клум потрясла все мировые СМИ своим костюмом на Хэллоуин. На вечеринке она появилась в образе дождевого червя.