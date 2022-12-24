Дочь Хайди Клум поделилась пикантным фото с бойфрендом

Модель опубликовала снимок в своем блоге.

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18-летняя дочь Хайди Клум – Лени – наслаждается компанией своего бойфренда. Модель опубликовала совместную фотографию в своем Instagram-аккаунте.

На снимке девушка обняла своего парня во время ночной прогулки по городу.

"С моим любимым человеком", — сдержанно подписала кадр манекенщица, которая пошла по стопам своей матери.

Пара встречается уже больше трех лет, хотя Ленни редко балует поклонников совместными снимками с бойфрендом. Иногда пара вместе выходит на красные дорожки, хотя чаще, конечно, Лени блистает там со своей мамой Хайди Клум. Выглядят они как подруги.

Некоторое время назад в интервью журналу People Лени Клум заявила, что много трудится над тем, чтобы сделать карьеру модели. Хотя и не отрицает, что во многом ей помогла знаменитая мать.

"Мне действительно помогли начать, и я знаю, что люди мечтают начать с того, что у меня есть", — сказала Лени, которая шла для Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане в июле, а ее мать с гордостью снимала ее из зала.

"Я так благодарна, что смогла взять то, что подарила мне моя мама. Но я сама работаю и трачу время", — утверждала она.

Напомним, стало известно, как немецкая топ-модель Хайди Клум помогает своей 17-летней дочери Лени в продвижении ее модельной карьеры.