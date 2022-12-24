Дочка Гайді Клум поділилася пікантним фото з бойфрендом

Модель опублікувала знімок у своєму блозі.

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18-річна дочка Гайді Клум — Лені — насолоджується компанією свого бойфренда. Модель опублікувала спільну фотографію у своєму Instagram-акаунті.

На знімку дівчина обійняла свого хлопця під час нічної прогулянки містом.

"Із моєю коханою людиною", — стримано підписала кадр манекенниця, яка пішла стопами своєї матері.

Пара зустрічається вже більше трьох років, хоча Лені рідко балує шанувальників спільними знімками з бойфрендом. Іноді пара разом виходить на червоні доріжки, хоча частіше, звичайно, Лені сяє там зі своєю мамою Гайді Клум. Вони мають вигляд подруг.

Якийсь час тому в інтерв'ю журналу People Лені Клум заявила, що багато працює над тим, щоб зробити кар'єру моделі. Хоча й не заперечує, що багато в чому їй допомогла знаменита мати.

"Мені дійсно допомогли почати, і я знаю, що люди мріють почати з того, що я маю", — сказала Лені, яка йшла для Dolce & Gabbana на Тижні моди в Мілані в липні, а її мати з гордістю знімала її із зали.

"Я така вдячна, що змогла взяти те, що подарувала мені моя мама. Але я сама працюю та витрачаю час", — стверджувала вона.

Нагадаємо, стало відомо, як німецька топмодель Гайді Клум допомагає своїй 17-річній дочці Лені в просуванні її модельної кар'єри.